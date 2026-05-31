Плющенко: Весь мир спорта поддержал переход моего сына в сборную Азербайджана

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в своем Telegram-канале впервые прокомментировал переход сына Александра в сборную Азербайджана.

«На самом деле, мне было очень важно, что весь мир спорта поддержал моего сына. Спортивная карьера — короткая, сложная и непредсказуемая. Таких динозавров, как я, который катался на Олимпиаде в 31 год, уже не сыскать», — отметил он.

Этим высказыванием Плющенко отреагировал на слова Алексея Ягудина, поддержавшего его сына.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

