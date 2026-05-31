 Трамп заявил, что успешно прошел тест на когнитивные способности | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп заявил, что успешно прошел тест на когнитивные способности

First News Media10:11 - Сегодня
Трамп заявил, что успешно прошел тест на когнитивные способности

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном прохождении медицинского теста на когнитивные способности.

"Результаты моего медицинского обследования, проведенного в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и только что мне предоставленного, были чрезвычайно хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил утвержденный когнитивный тест высокой сложности, я набрал идеальные 30 баллов из 30, что считается "выдающимся интеллектом". <...> На самом деле это мой четвертый подобный тест, все сданы на отлично, или 120 правильных ответов из 120 заданных вопросов! Очень редко кто-то получает высший балл, а особенно четыре раза подряд. Все люди, баллотирующиеся на пост президента и вице-президента, обязаны проходить когнитивные тесты высокой сложности", - написал он на своей странице в Truth Social.

Источник: ТАСС

Поделиться:
522

Актуально

Общество

Какая будет погода в первый день июня? - ПРОГНОЗ

Общество

В Азербайджане на усыновление передано 78 детей

В мире

Трамп потребовал ужесточить условия соглашения между США и Ираном

Общество

Снег, град и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В мире

НАТО считает вывод части войск США из Европы "системный сдвиг"

Израиль установила флаг над крепостью Бофор на юге Ливана

Трамп потребовал ужесточить условия соглашения между США и Ираном

Трамп заявил, что успешно прошел тест на когнитивные способности

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Певица Таисия Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы

В Армении готовят иски против Анны Акопян

США вывели из строя торговое судно при попытке прорыва блокады иранских портов

Саудовская Аравия задействовала дроны для медицинского обеспечения хаджа

Последние новости

Какая будет погода в первый день июня? - ПРОГНОЗ

Сегодня, 13:10

НАТО считает вывод части войск США из Европы "системный сдвиг"

Сегодня, 12:55

В Азербайджане на усыновление передано 78 детей

Сегодня, 12:35

Израиль установила флаг над крепостью Бофор на юге Ливана

Сегодня, 12:20

Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала золото молодежного Кубка Европы

Сегодня, 12:00

Трамп потребовал ужесточить условия соглашения между США и Ираном

Сегодня, 11:45

В Габале ветер полностью разрушил A-frame дом - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Снег, град и ветер - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 11:09

Сегодня вечером появится волшебная «голубая Луна»

Сегодня, 10:40

Трамп заявил, что успешно прошел тест на когнитивные способности

Сегодня, 10:11

Плющенко: Весь мир спорта поддержал переход моего сына в сборную Азербайджана

Сегодня, 09:55

ВОЗ предупреждает: Табак ежегодно убивает более 7 миллионов человек

Сегодня, 09:30

В Турции в ДТП с автобусом погибли 8 человек - ВИДЕО

Сегодня, 09:15

Трамп признал, что переговоры между США и Ираном продвигаются медленно

Сегодня, 09:00

В Нигерии за месяц выявлено более 3000 случаев заражения холерой

Сегодня, 00:00

Легкоатлетки Азербайджана завоевали четыре медали на чемпионате малых стран

30 / 05 / 2026, 23:36

ПСЖ защитил титул Лиги Чемпионов в Будапеште: «Арсенал» дрогнул в серии пенальти

30 / 05 / 2026, 23:13

В Бразилии расследуют случай с подозрением на лихорадку Эбола

30 / 05 / 2026, 22:52

Посольство Азербайджана в США организовало в Центре Кеннеди официальный прием, посвященный 28 мая - ФОТО

30 / 05 / 2026, 22:28

Ален Симонян призвал к мирному сосуществованию и развитию торговли с Азербайджаном - ВИДЕО

30 / 05 / 2026, 22:02
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25