Трамп заявил, что успешно прошел тест на когнитивные способности

Президент США Дональд Трамп заявил об успешном прохождении медицинского теста на когнитивные способности.

"Результаты моего медицинского обследования, проведенного в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида и только что мне предоставленного, были чрезвычайно хорошими. В отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил утвержденный когнитивный тест высокой сложности, я набрал идеальные 30 баллов из 30, что считается "выдающимся интеллектом". <...> На самом деле это мой четвертый подобный тест, все сданы на отлично, или 120 правильных ответов из 120 заданных вопросов! Очень редко кто-то получает высший балл, а особенно четыре раза подряд. Все люди, баллотирующиеся на пост президента и вице-президента, обязаны проходить когнитивные тесты высокой сложности", - написал он на своей странице в Truth Social.

Источник: ТАСС