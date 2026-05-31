Трамп признал, что переговоры между США и Ираном продвигаются медленно
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию конфликта продвигаются медленными темпами.
Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.
"Мы медленно добиваемся того, чего хотим. Иранцы - жесткие переговорщики. На это уходит много времени", - отметил Трамп.
Он также заявил, что Тегеран в ходе переговоров о возможном соглашении согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие.
"Изначально они говорили, что не будут создавать ядерное оружие. Я спросил, а что, если вы купите ядерное оружие?" - сказал он.
По словам Трампа, в текущем проекте соглашения закреплено, что Иран "не будет разрабатывать или каким-либо образом приобретать" ядерное оружие.
Американский лидер подчеркнул, что это является существенным изменением в подходе сторон.
"Это большая разница", - отметил он.
Трамп также добавил, что потенциальная сделка может предусматривать открытие Ормузского пролива сразу после подписания соглашения.
