Трамп признал, что переговоры между США и Ираном продвигаются медленно

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном по урегулированию конфликта продвигаются медленными темпами.

Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Мы медленно добиваемся того, чего хотим. Иранцы - жесткие переговорщики. На это уходит много времени", - отметил Трамп.

Он также заявил, что Тегеран в ходе переговоров о возможном соглашении согласился не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие.

"Изначально они говорили, что не будут создавать ядерное оружие. Я спросил, а что, если вы купите ядерное оружие?" - сказал он.

По словам Трампа, в текущем проекте соглашения закреплено, что Иран "не будет разрабатывать или каким-либо образом приобретать" ядерное оружие.

Американский лидер подчеркнул, что это является существенным изменением в подходе сторон.

"Это большая разница", - отметил он.

Трамп также добавил, что потенциальная сделка может предусматривать открытие Ормузского пролива сразу после подписания соглашения.

