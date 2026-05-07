Польша и Армения договорились о совместных военных учениях

Польша выразила заинтересованность в проведении совместных военных учений с Арменией.

Об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, комментируя итоги переговоров с главой Минобороны Армении Суреном Папикяном.

«Страны, которые стремятся к стабильности, безопасности и сотрудничеству, являются нашими партнерами в диалоге. Поэтому нас интересуют совместные военные учения, взаимодействие между военными учебными заведениями и обмен опытом в сфере оборонной промышленности Польши и Армении. Сегодня я обсуждал эти вопросы с министром обороны Суреном Папикяном», — отметил Косиняк-Камыш.

Он также сообщил, что в планах — открытие офиса военного атташе в посольстве Армении в Варшаве.

«В современном мире безопасность обеспечивается не только военной мощью, но и сетью ответственных партнерств, а также долгосрочным сотрудничеством между странами, которые стратегически смотрят в будущее региона», — подчеркнул министр.

Источник: Интерфакс