В Азербайджане реализуются масштабные проекты по созданию новых водохранилищ

«В настоящее время на долю сельского хозяйства приходится примерно 5–6% ВВП Азербайджана».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов во время панельных дискуссий на проходящей в Баку конференции «Современное сельскохозяйственное сотрудничество как основа устойчивого развития и гарант продовольственной безопасности».

Министр отметил, что более 25% занятости населения также приходится на аграрный сектор: «С этой точки зрения мы понимаем, что сельское хозяйство играет как значимую экономическую, так и крайне важную социальную роль. Именно поэтому мы должны подходить к разработке и формированию политики развития сельского хозяйства в Азербайджане именно через эту призму».

В секторе существуют проблемы, связанные, в частности, с климатом. Кроме того, новые вызовы создают проблемы безопасности, которые мы наблюдаем сегодня в регионе, зоне Залива и в Украине.

Что касается вопроса нехватки воды, то 70% наших водных ресурсов мы получаем из-за рубежа.

По его словам, для решения этой проблемы в настоящее время предпринимаются различные шаги: «В первую очередь ведется работа по созданию водохранилищ и систем сбора воды. Независимо от масштаба — будь то малые, средние или крупные объекты — правительство реализует сейчас широкомасштабные проекты по всей стране».

Вторым важным аспектом для правильного управления водными ресурсами является переход от транспортировки воды по открытым, в частности земляным каналам, к бетонным каналам и даже закрытым системам, особенно посредством трубопроводов.