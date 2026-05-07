В Исмайыллы пропал без вести 43-летний мужчина.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что житель Исмайыллинского района 43-летний Акшин Бехбудов вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

«Его приметы: рост 185 см, волосы каштановые, худощавого телосложения. Всех, кто видел человека на фото или располагает какой-либо информацией о нем, просят сообщить в колл-центр МВД «102», на официальные страницы министерства в социальных сетях, а также в отдел полиции Исмайыллинского района по городскому номеру 020-285-11-89 или мобильному номеру 050-280-45-00», - говорится в сообщении.