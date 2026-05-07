Между Азербайджаном и Монголией подписано соглашение о воздушном сообщении - ФОТО

Подписано Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монголии о воздушном сообщении.

Как сообщает Trend, об этом написал в своем аккаунте в X министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"В Германии мы провели встречу с министром дорог и транспорта Монголии Борху Делгерсайханом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между нашими странами в сфере транспорта, в частности увеличение существующих возможностей в автомобильных и воздушных перевозках.

Мы подписали Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Монголии о воздушном сообщении. Этот документ будет способствовать развитию экономических и культурных связей между нашими странами, создаст благоприятные условия для эффективного сотрудничества между авиакомпаниями и сформирует прочную договорно-правовую базу для осуществления полетов", - отмечается в публикации министра.