Кабмин Армении расширил свои полномочия в блокировании экспорта и транзита оружия

Правительство Армении расширило свои полномочия в блокировании экспорта и транзита оружия.

Соответствующие дополнения в порядок лицензирования внешней торговли товарами военного назначения были приняты на заседании кабмина в четверг.

В частности, органы госбезопасности смогут отказывать оборонным предприятиям в лицензии на экспорт или перепродажу, если усмотрят в их торговле риск для безопасности или интересов Армении.

Как отмечается в пояснительной записке к решению, такая поправка принимается, чтобы по возможности исключить продажу (в том числе опосредованную) потенциальным противникам Армении и ее союзников, а также террористическим группировкам.

Отметим, на отчетной конференции за 2025 год министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян заявил, что армянские оборонные предприятия начали получать лицензии на экспорт.

Источник: Sputnik Армения