Пашинян взял паузу в процессе конституционных реформ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда временно отложили работу над новой Конституцией и вернутся к ней после парламентских выборов. Об этом пишет газета «Грапарак».

По данным издания, уже более месяца не проводятся заседания совета по конституционным реформам, тогда как ранее они проходили почти еженедельно.

Причина паузы в том, что правящий "Гражданский договор" хочет дождаться парламентских выборов 7 июня и только по их результатам понять, сможет ли партия провести конституционный референдум. Для этого, как пишет газета, партии необходимо либо конституционное большинство в парламенте, либо коалиционный партнер.

При этом, несмотря на заявления министра юстиции Србуи Галян о готовности представить проект, в руководстве партии, по данным издания, с текстом документа пока не ознакомлены.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что новая Конституция не должна содержать ссылок на Декларацию о независимости, поскольку это, по его оценке, создает риски конфликта.

