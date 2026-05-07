Пентагон заключил контракт на $500 млн для внедрения ИИ

Военное министерство США и компания Scale AI заключили контракт на $500 млн.

Пентагон рассчитывает, что сотрудничество с этой компанией поможет наладить процесс обработки данных и принятия решений, указывает агентство. Как отмечается, сумма соглашения в пять раз больше контракта, полученного Scale AI от Пентагона в сентябре 2025 года. По мнению руководителя направления по работе компании с государственным сектором Дэна Тадросса, новый контракт "доказывает, что министерство стремится внедрить эту технологию".

В январе глава Пентагона Пит Хегсет объявил о намерении внедрять больше инструментов на базе ИИ и устранять бюрократические барьеры на пути к их применению.

