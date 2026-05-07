В Гяндже семейная ссора переросла в массовую драку с применением топора и ножей - ВИДЕО

В Гяндже произошел инцидент между родственниками, в результате которого Али Алишанов (1980 г. р.) был госпитализирован с колото-резаными ранами.

Как сообщил Bizim.Media главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Эшгин Гасымов, по подозрению в совершении данного деяния задержан Закир Садыгов (1966 г. р.).

По факту в Главном управлении полиции города Гянджа возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению мотивов и других обстоятельств происшествия.

Отметим, что в Гяндже кровавая драка произошла между сватами. Массовое столкновение случилось в поселке Мехсети. В ходе конфликта, возникшего на почве семейной ссоры между сватами, житель Кяльбаджарского района Али Алишанов (1980 г. р.) получил ножевое ранение.

Его супруга Айнур Алишанова и сын Алим Алишанов (2005 г. р.) были госпитализированы с различными телесными повреждениями и черепно-мозговыми травмами, нанесенными топором. Состояние 45-летнего Али Алишанова оценивается как тяжелое, состояние его жены и сына - как стабильное.

Со стороны оппонентов травмы получили Закир Садыгов (1966 г. р.) и его сын Эльшан Садыгов (1999 г. р.). Сообщается, что у них также зафиксированы колото-резаные раны на теле.