«Серебро не прощает ошибок»: редкая техника азербайджанского скульптора - ИНТЕРВЬЮ

Искусство всегда занимало особое место в культурной жизни Азербайджана, формируя не только эстетическое пространство, но и национальную идентичность.

На протяжении десятилетий страна дала немало ярких художников и скульпторов, чьи работы стали неотъемлемой частью как музейных коллекций, так и городского ландшафта. Сегодня особенно заметно, что интерес к искусству продолжает расти: расширяется круг зрителей, появляются новые площадки, активнее организуются выставки и культурные проекты.

Так, 3 мая в Баку состоялось открытие Buta Gallery, представившей выставку с работами многочисленных художников и скульпторов. Новое пространство уже привлекло внимание разнообразием экспозиции и участием авторов, работающих в разных художественных направлениях.

Среди гостей мероприятия были дочери Президента Ильхама Алиева - Лейла и Арзу Алиевы, а также Алена Алиева.

Одним из авторов представленных работ стал азербайджанский скульптор Мурад Суджадинов. Редакция 1news.az решила обратиться к нему напрямую, чтобы подробнее узнать о его творчестве.

- Одна из ваших работ, представленная на выставке, привлекла особое внимание посетителей. Расскажите про эту работу подробнее, что она значит?

- Скульптура называется «Идущий к цели», выполнена из бронзы с использованием серебра и представляет собой второй вариант работы, посвящённой образу Минотавра. В этой версии я сосредоточился на идее движения к цели, уже внутренне собранного, набравшего силу и энергию состояния.

В основе этой работы лежит представление о жизни как о постоянном преодолении, борьбе и движении вперёд. Основной задачей стало передать эти мысли и эмоциональное напряжение через язык металла.

Отдельное внимание в работе я уделял сочетанию материалов. Наряду с бронзой используется серебро, как самостоятельный выразительный элемент. Хотел бы отметить, что такой подход открывает новые возможности в скульптуре: в моей практике есть как работы, полностью выполненные из серебра, так и произведения, построенные на комбинации металлов.

Название и пластическое решение, я думаю, находятся в прямом соответствии, формируя цельное высказывание о движении к цели.

-Как начинался ваш профессиональный творческий путь?

- Я работаю самостоятельно уже около 25 лет. Получил образование в Академии художеств имени Азим Азимзаде, окончил факультет скульптуры.

Изначально передо мной стояли чёткие задачи, работать со скульптурой и использовать в ней драгоценные металлы, в частности серебро. Со временем я начал развивать направление, связанное с сочетанием бронзы и серебра, изучал соответствующие технологии и литьё.

Вся техническая часть процесса находится в моих руках, от перевода формы в воск до последующего литья. На это ушли годы, ведь технология литья сложная и включает разные методы, которые требовали отдельного изучения. Одним из людей, которые сыграли важную роль в моём становлении, был мой отец. Несмотря на то, что он был врачом и не был связан с искусством, мы вместе с ним изучали техническую сторону процесса, он помогал мне разбираться в теории и сопровождал на этапе освоения технологий.

Серебро сложно использовать в скульптуре, потому что это «капризный» металл, он требует очень точного контроля при плавке, легко дает дефекты и плохо прощает ошибки в отливке. Плюс это дорогой материал, поэтому любая неточность сразу становится ощутимой. В отличие от бронзы, с ним меньше технологической свободы и больше риска на каждом этапе работы.

Параллельно я пришёл к возможности создавать как крупные объёмные работы, так и облегчённые конструкции, в том числе пустотелые формы. Это позволяет оптимизировать вес изделия и делает процесс более рациональным, как с точки зрения материала, так и производства.

Что касается работы с серебром, насколько мне известно, я единственный скульптор в стране, который использует этот материал в отливке и создании скульптур. Возможно, такие работы есть и у других авторов, но в таком формате я их не встречал.

Это направление - результат моих собственных идей и многолетней практики, которые я последовательно развиваю.

- Помните ли вы свою первую скульптуру? Какой она была?

- Первую скульптуру я хорошо помню. Она была выполнена в бронзе. Вообще первые работы я начинал с гальваники, делал гальванические формы из меди, а затем уже перешёл к бронзе.

Одна из первых бронзовых работ была приобретена частным коллекционером. Он взял её вместе с моделью, чтобы исключить возможность повторов. Это был бронзовый жираф, одну из тех первых работ я помню особенно хорошо.

- Какие работы вы считаете самыми важными в своем творческом пути?

- На сегодняшний день для меня особенно важно участие в создании фонтана «Семь лебедей», установленного в Баку. Для меня это был значимый опыт, и я рад, что смог принять участие в этом проекте.

Композиция создавалась практически с нуля, каждая фигура лебедя лепилась отдельно, индивидуально, затем всё масштабировалось и собиралось в единую структуру. Сегодня фонтан стал частью городского пространства и одной из узнаваемых точек, где часто бывают как жители, так и туристы.

Помимо этого, в моей практике есть и другие работы, как монументальные, так и частные заказы, многие из которых находятся в частных коллекциях и галереях. Среди них есть и спортивные трофейные работы, в том числе призы для турниров по поло. Одна из таких работ была выполнена из серебра и вручалась победителям соревнований за первое место.

- Какие художники или эпохи сформировали ваш взгляд?

-В первую очередь моим источником вдохновения стало творчество Бенвенуто Челлини, оно меня по-настоящему заинтересовало и во многом повлияло на мой взгляд на искусство.

Из современных авторов мне особенно близки работы скульптора Дашин Намдаков. Я периодически возвращаюсь к его произведениям, так как они вдохновляют, в них есть сильная пластика и выразительный художественный язык. Думаю, тем, кто интересуется скульптурой, тоже будет интересно с ними познакомиться.

- Сколько времени у вас уходит на одну работу — и всегда ли это предсказуемо?

- Это всегда непредсказуемый процесс. На одну работу может уйти и 4 месяца, и 5 месяцев, и может и год уйти. Сейчас у меня есть работа, над которой я работаю уже около пяти месяцев, и пока я её не завершаю, постоянно появляются новые идеи, новые решения.

Многие свои произведения я делаю, прежде всего, для себя. Для меня важно, чтобы работа нравилась мне самому. Если этого ощущения нет, я не считаю её завершённой. Возможно, я ставлю перед собой сложные задачи, но для меня это принципиально, что художник должен быть удовлетворён результатом. Только тогда можно говорить, что цель достигнута.

Так что, сроки в творчестве всегда разные, иногда работа может занять день, иногда месяцы или даже годы. Всё зависит от задачи.

Тем не менее, если речь идёт о заказных работах, здесь уже есть чёткие сроки и обязательства, которых необходимо придерживаться. Но в случае с авторскими проектами процесс идёт иначе.

- Вы всегда знали, что будете заниматься скульптурой?

- Для меня это не просто профессия, а призвание. Я не представляю для себя другой работы. Я по характеру очень ответственный человек и к своему делу отношусь максимально серьёзно. Уверен, что стал бы скульптором в любом случае и ни разу не пожалел об этом выборе.

Началось всё в детстве, примерно в 13–14 лет, ещё со школьных лет, с самых первых небольших скульптур. Первым, кто обратил внимание на мои работы, был мой дядя, один из самых талантливых азербайджанских скульпторов, Горхмаз Суджадинов. Он увидел мои детские работы, это были простые фигуры животных и сказал, что у меня есть потенциал, который нужно развивать.

После этого я начал серьёзно заниматься лепкой. Уже после восьмого класса поступил в училище имени Азим Азимзаде на факультет скульптуры, и с этого момента началось уже профессиональное отношение к работе.

- Есть ли переживания по воводу того, что скульптура сегодня становиться все менее популярна?

- Переживаний как таковых нет. Скорее есть ощущение изменения среды, есть люди, которые понимают и ценят искусство и их, возможно, не так много, но они есть, и это уже важно.

Я думаю, что этот этап мы тоже пройдём. В этом нет ничего необычного, ведь так было всегда. Ценителей искусства в целом немного, и не все способны его по-настоящему оценить.

- Спасибо за ваши ответы!

В завершение можно отметить, что творчество Мурада Суджадинова отражает одно из направлений современной скульптурной практики в Азербайджане, где авторская работа строится на сочетании традиционных техник и экспериментального подхода к материалу.

Таким образом, современная художественная сцена в Азербайджане постепенно расширяется, появляются новые имена, новые материалы, новые подходы. И на этом фоне особенно важно, что рядом с признанными традициями формируются и индивидуальные авторские позиции, которые добавляют в общую картину больше разнообразия и живого развития.