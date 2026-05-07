В Москве 9 мая полностью ограничат мобильный интернет, в том числе на «белый список»
В Москве 9 мая для проведения мероприятий в День Победы мобильный интернет будет временно ограничен полностью, включая SMS, сообщило Минцифры.
«Для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету, в том числе к «белому списку» сайтов, и сервисам обмена SMS в Москве будут временно ограничены», — добавило ведомство.
Минцифры отдельно обратило внимание, что «домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений».
Ранее вся «большая четверка» российских операторов связи предупредила о возможных отключениях мобильного интернета и SMS с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье из соображений безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий.
Источник: Интерфакс