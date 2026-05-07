 Добычу песка из русла реки Араз планируют возобновить по новым правилам | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Добычу песка из русла реки Араз планируют возобновить по новым правилам

First News Media11:40 - Сегодня
Добычу песка из русла реки Араз планируют возобновить по новым правилам

Правительство Армении разработает проект, направленный на упорядочение добычи песка из русла пограничной реки Араз.

Соответствующее решение принято на заседании кабмина в четверг.

Бесконтрольная добыча песка привела к изменению русла реки, что могло создать риски для линии государственной границы. В связи с этим объемы работ были ограничены.

В то же время строительный сектор выступил с запросом на возобновление добычи в прежних объемах на фоне высокого спроса на песок.

В результате правительство намерено заказать разработку типового проекта, который позволит вести добычу без изменения русла реки. На эти цели будет выделено 25,2 млн драмов (около $66 тыс.).

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
363

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Политика

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на учениях ...

Общество

Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с праздничными днями

Общество

В Балакене строят новую канатную дорогу - ВИДЕО

Политика

В Париже отметили 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на учениях «EFES-2026»

Добычу песка из русла реки Араз планируют возобновить по новым правилам

Кабмин Армении расширил свои полномочия в блокировании экспорта и транзита оружия

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

НПО Азербайджана направили открытое письмо европейским лидерам, направляющимся в Армению

Эрдоган не пустил Макрона из Армении в Турцию после переговоров с Баку

МИД: Решительно отвергаем заявления Барро во французском Сенате против Азербайджана

Завершился визит Джорджи Мелони в Азербайджан - ФОТО

Последние новости

Пезешкиан назвал условие для начала переговоров об открытии Ормузского пролива

Сегодня, 14:13

В Иране сообщили, что Пакистан открыл свои порты для Тегерана при блокаде США

Сегодня, 14:00

Пашинян анонсировал начало избирательной кампании в Армении с 8 мая

Сегодня, 13:42

Почему Азербайджан начал исторический кинопроект со скифов? ARKA раскрыла 1news.az детали новых кинопроектов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:35

Пашинян и большинство министров уйдут в отпуск для предвыборной кампании

Сегодня, 13:30

Что стало с воспитательницей из Гянджи, оскорблявшей детей в частном саду?

Сегодня, 13:25

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:20

CBC Sport признал вину за срыв трансляции матча «Бавария» - «ПСЖ»

Сегодня, 13:15

В Баку задержан мужчина с крупной партией наркотиков

Сегодня, 13:08

В Евлахе автомобиль насмерть сбил 7-летнего ребенка

Сегодня, 12:57

В Париже отметили 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера

Сегодня, 12:35

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на учениях «EFES-2026»

Сегодня, 12:30

Нармин Керимбекова о принятии себя, бодишейминге и операции, которая изменила всё - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с праздничными днями

Сегодня, 12:18

В поселке Сарай произошел взрыв в автомобиле: есть пострадавший

Сегодня, 12:05

В Балакене строят новую канатную дорогу - ВИДЕО

Сегодня, 12:02

Между Азербайджаном и Монголией подписано соглашение о воздушном сообщении - ФОТО

Сегодня, 11:57

В Гяндже семейная ссора переросла в массовую драку с применением топора и ножей - ВИДЕО

Сегодня, 11:52

Добычу песка из русла реки Араз планируют возобновить по новым правилам

Сегодня, 11:40

Как будут ходить поезда по Абшеронской кольцевой линии в нерабочие дни?

Сегодня, 11:37
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50