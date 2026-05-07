Добычу песка из русла реки Араз планируют возобновить по новым правилам
Правительство Армении разработает проект, направленный на упорядочение добычи песка из русла пограничной реки Араз.
Соответствующее решение принято на заседании кабмина в четверг.
Бесконтрольная добыча песка привела к изменению русла реки, что могло создать риски для линии государственной границы. В связи с этим объемы работ были ограничены.
В то же время строительный сектор выступил с запросом на возобновление добычи в прежних объемах на фоне высокого спроса на песок.
В результате правительство намерено заказать разработку типового проекта, который позволит вести добычу без изменения русла реки. На эти цели будет выделено 25,2 млн драмов (около $66 тыс.).
Источник: Sputnik Армения
