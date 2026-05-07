Одна из центральных улиц Баку будет временно закрыта для транспорта

В целях обеспечения комфортного и безопасного движения граждан на участке улицы Рашида Бейбутова в Баку - от улицы Сахиба Зейналова до улицы Аббасгулу ага Бакиханова - будут проведены ремонтные работы.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировало Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Согласно информации, в связи с вышеуказанным с 22:00 8 мая до 23:00 9 мая движение транспортных средств на данном участке будет полностью ограничено.

«Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, заранее планировать маршруты движения и пользоваться альтернативными дорогами», - отмечается в сообщении.