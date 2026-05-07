 В Балакене строят новую канатную дорогу - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Балакене строят новую канатную дорогу - ВИДЕО

First News Media12:02 - Сегодня
В Балакене строят новую канатную дорогу - ВИДЕО

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) приступило к реализации проекта новой канатной дороги в парке Гейдара Алиева в Балакене.

Об этом сообщили 1news.az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Уже проводится демонтаж существующей канатной дороги. На начальном этапе демонтированы тросы канатной линии, все технологическое и электрическое оборудование нижнего и верхнего терминалов. В настоящее время ведется снос терминальных зданий.

Согласно проекту, длина канатной дороги Балакена составит 850 м, высота - 53 м. Время движения составит приблизительно 4 минуты. С помощью 6 кабин будет возможна перевозка 330 пассажиров в час.

Напомним, что проект канатной дороги Балакена утвержден распоряжением президента Азербайджана от 8 мая 2025 года. Реализация проекта внесет вклад в развитие туристической инфраструктуры региона.

Поделиться:
420

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Политика

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на учениях ...

Общество

Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с праздничными днями

Общество

В Балакене строят новую канатную дорогу - ВИДЕО

Общество

Почему Азербайджан начал исторический кинопроект со скифов? ARKA раскрыла 1news.az детали новых кинопроектов - ФОТО - ВИДЕО

Что стало с воспитательницей из Гянджи, оскорблявшей детей в частном саду?

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

В Баку задержан мужчина с крупной партией наркотиков

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Мать отказалась от найденного у мечети ребёнка

От попрошайничества до трагедии на съемной квартире: почему 14-летняя девочка оказалась вне контроля семьи?

Внесена ясность по списаниям средств с карт при оплате проезда на общественном транспорте - ОФИЦИАЛЬНО

Врач, которого пытался убить пациент, 18 лет работает в Онкологическом центре

Последние новости

Пезешкиан назвал условие для начала переговоров об открытии Ормузского пролива

Сегодня, 14:13

В Иране сообщили, что Пакистан открыл свои порты для Тегерана при блокаде США

Сегодня, 14:00

Пашинян анонсировал начало избирательной кампании в Армении с 8 мая

Сегодня, 13:42

Почему Азербайджан начал исторический кинопроект со скифов? ARKA раскрыла 1news.az детали новых кинопроектов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:35

Пашинян и большинство министров уйдут в отпуск для предвыборной кампании

Сегодня, 13:30

Что стало с воспитательницей из Гянджи, оскорблявшей детей в частном саду?

Сегодня, 13:25

Погода на пятницу: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:20

CBC Sport признал вину за срыв трансляции матча «Бавария» - «ПСЖ»

Сегодня, 13:15

В Баку задержан мужчина с крупной партией наркотиков

Сегодня, 13:08

В Евлахе автомобиль насмерть сбил 7-летнего ребенка

Сегодня, 12:57

В Париже отметили 103-ю годовщину со дня рождения Общенационального лидера

Сегодня, 12:35

Азербайджанские военнослужащие демонстрируют профессионализм на учениях «EFES-2026»

Сегодня, 12:30

Нармин Керимбекова о принятии себя, бодишейминге и операции, которая изменила всё - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Бакинский метрополитен изменит режим работы в связи с праздничными днями

Сегодня, 12:18

В поселке Сарай произошел взрыв в автомобиле: есть пострадавший

Сегодня, 12:05

В Балакене строят новую канатную дорогу - ВИДЕО

Сегодня, 12:02

Между Азербайджаном и Монголией подписано соглашение о воздушном сообщении - ФОТО

Сегодня, 11:57

В Гяндже семейная ссора переросла в массовую драку с применением топора и ножей - ВИДЕО

Сегодня, 11:52

Добычу песка из русла реки Араз планируют возобновить по новым правилам

Сегодня, 11:40

Как будут ходить поезда по Абшеронской кольцевой линии в нерабочие дни?

Сегодня, 11:37
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50