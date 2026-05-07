Jony заработал миллионы долларов на ИИ-фруктах - ВИДЕО

Песня «Камин» в исполнении народного артиста Азербайджана EMIN’а и популярного исполнителя Jony неожиданно получила вторую волну мировой популярности спустя несколько лет после релиза благодаря вирусному тренду в TikTok с нейросетевыми роликами о «драмах» между фруктами и овощами.

В 2026 году соцсети заполнили абсурдные AI-видео, в которых бананы «изменяют» клубнике, помидоры ревнуют огурцы, а герои устраивают эмоциональные сцены в аэропортах, кафе и на улицах городов - фоном для большинства таких роликов стала именно песня «Камин», вышедшая еще в 2020 году.

Изначально трек не стал глобальным хитом, однако спустя годы алгоритмы соцсетей неожиданно дали композиции новую жизнь. Пользователи начали массово использовать песню в вирусных видео, поскольку, по мнению многих авторов контента, она усиливает драматургию и эмоциональный эффект роликов.

На фоне тренда резко выросли показатели артиста на музыкальных платформах. По данным, распространяющимся в соцсетях, ежемесячная аудитория Jony достигла 831 миллиона слушателей. Пользователи сравнивают эти показатели с крупнейшими мировыми звездами, включая Дрейка и Тейлор Свифт, которых Jony значительно обогнал.

Отдельное обсуждение вызвали возможные доходы артиста от стриминга. В соцсетях подсчитали, что при приблизительной ставке стриминговых сервисов в $0,004 за прослушивание потенциальные роялти исполнителя могут составлять около 3 миллионов долларов (5,1 млн манатов) в месяц. При этом пользователи отмечают, что реальные цифры могут быть значительно выше за счет многократных прослушиваний одного и того же трека.

Отметим, что сам Jony не делает каких-либо заявлений на данную тему, ограничившись лишь тем, что ранее сообщил в Stories о том, что его ежемесячная аудитория на стримингах превысила 831 миллион слушателей.

