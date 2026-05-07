В Гусаре приостановлена деятельность пожароопасного дома торжеств - ФОТО - ВИДЕО

В Гусаре приостановлена деятельность пожароопасного дома торжеств.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, в ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора МЧС в доме торжеств Пери в городе Гусар, были выявлены многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности. Установлено, что данные недочеты представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В частности, выяснилось, что на кухне объекта использовались газовые плиты, не соответствующие стандартам пожарной безопасности, а в соединениях внутренних газовых линий допускалось использование резиновых шлангов. Также не был составлен план эвакуации людей на случай пожара, не проводилась чистка дымохода и выявлены другие нарушения.

В связи с обнаружением фактов грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановке деятельности дома торжеств.