Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джебраильского района - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

9 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в село Шукюрбейли Джебраильского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на встрече.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

-Прежде всего, поздравляю вас с возвращением на родную землю. Село Шукюрбейли полностью отстроено заново. Как известно, в период оккупации армянское государство полностью разрушило его, не осталось ни одного целого здания. Во время моих многочисленных встреч с бывшими переселенцами в период оккупации я всегда говорил, что после освобождения земель мы восстановим все города, села, сделаем их еще краше, и сегодня мы видим это на примере села Шукюрбейли. Село очень современное, здесь есть все условия для жизни, работы и учебы, построены школа, музыкальная школа, два детских сада, медицинский пункт, конечно же, прекрасные, благоустроенные дома, чтобы вам – жителям села Шукюрбейли жилось здесь комфортно.

На протяжении долгих лет эти земли находились под оккупацией. Армянское государство хотело полностью стереть наследие азербайджанского народа с этой территории, но ему не удалось это сделать. Несмотря на то, что наши города и села были превращены в руины, историческая память азербайджанского народа не стерлась. Знаю, что вы и все бывшие переселенцы жили одной мечтой – мечтой о возвращении на родные земли. Некоторые из вас поселились в домах, предоставленных по государственной линии в Билясуварском районе, некоторые создали для себя какие-то условия. Но, конечно же, родная земля, родной край дороже всего.

Сегодня прекрасный день, исторический день, день торжества справедливости. Мы – хозяева этих земель не только отвоевали их у врага в сражениях, ценой жизни наших шехидов, но и одновременно возродили их. В период оккупации армянское государство ничего не построило в Джебраильском районе. Правда, они хотели проложить дорогу, но не успели. Однако ничего не построили. Джебраил был полностью стерт с лица земли, ни в городе, ни в селах не осталось ни одного уцелевшего здания, так же, как и в Агдаме. В Зангилане оставались единичные дома, там проводилось незаконное заселение. Но Физули, Агдам, Джебраил были полностью разрушены. Дома были снесены, камни разграблены, распроданы на рынках в различных местах. Мы же строим и созидаем. Сейчас в Джебраильском районе живут уже несколько тысяч человек. В первую очередь в городе Джебраил – центр города отсюда совсем недалеко, – затем в селе Хоровлу, Джоджуг Марджанлы. После Апрельских боев мы заново отстроили то село. Больше всего людей будет жить здесь, пока 635 домов. Но, по предоставленной мне информации, желающих переселиться, вернуться гораздо больше - более 900. Поэтому мы планируем второй этап строительства села.

Конечно, с решением вопросов, связанных с проживанием, образованием, решаются и вопросы занятости. Даны все соответствующие поручения по обеспечению здесь занятости граждан – естественно, предоставляются рабочие места в государственном секторе, а также создаются условия для занятости в сельском хозяйстве, в частности в животноводстве и растениеводстве. Помимо этого, в Джебраильском районе функционирует промышленная зона «Экономическая зона долины Араз», мы предусмотрели там обширную территорию, выделено 200 гектаров. В этой промышленной зоне сейчас 20 резидентов, они уже приступили к производству. Она тоже находится недалеко отсюда и будет расширяться. Должен также отметить, что на освобожденных территориях мы планируем создание всего двух промышленных зон – одну в Агдаме, другую в Джебраиле.

В целом, в будущем Джебраил внесет большой вклад в развитие нашей страны как с точки зрения сельского хозяйства, так и транспорта. Вы, наверное, помните старую дорогу, в советское время – до оккупации - это была очень узкая дорога, которая пролегала прямо вдоль реки Араз. Мы ее восстановили, но проложили и новую дорогу – не знаю, видели вы ее или нет, – это четырехполосная дорога, являющаяся частью Зангезурского коридора и следующая до самой границы с Арменией. Выше этих стандартов просто не существует. Так что транспортные вопросы здесь также решаются, и в будущем Джебраил, города и села, расположенные вдоль международного транспортного коридора, будут извлекать из этого пользу.

В Джебраиле строятся наши крупнейшие солнечные электростанции – три станции общей мощностью 340 мегаватт. То есть 340 мегаватт достаточно, чтобы осветить сегодня весь Карабах. А если учесть, что в Зангилане, Лачине и Кяльбаджаре мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью более 300 мегаватт, то в течение ближайших пару лет суммарный солнечный и водный потенциал этого региона для производства электроэнергии составит около 700 мегаватт. Это принесет огромную пользу стране, будет способствовать созданию новых рабочих мест. Все эти освобожденные территории связываются с остальными регионами нашей страны дорогами, аэропортами, линиями электропередачи и водопроводами. Теперь мы будем использовать и воду водохранилищ «Худаферин» и «Гыз Галасы», вырабатываемую там электроэнергию. Таким образом, мы еще раз покажем всему миру, что мы – народ-созидатель и в то же время народ-воин. Мы вернули эти земли, проливая кровь, да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы одержали блестящую Победу, которой нет и, скорее всего, не будет равных в современной истории. Мы должны гордиться этой вечной Победой. И молодое поколение в домах, семьях и школах должно воспитываться в этом духе, чтобы мы и впредь жили с гордостью как победоносная страна, победоносный народ.

Сердечно поздравляю вас, желаю вам крепкого здоровья.

X X X

Жители: Большое спасибо, господин Президент.

Житель: Уважаемый господин Президент, для меня, как для человека, выросшего в этом селе и работавшего здесь учителем, сегодняшняя встреча с Вами – историческое событие. Благодаря Вашей успешной политике, доблести наших героических сыновей родные земли вернулись к нам. Я покинул эти места, когда мне было 40 лет, а сейчас мне 73 года. Я горжусь Вами. Мы внимательно следим за всеми Вашими выступлениями, за Вашими ответами иностранным журналистам и гордимся Вами. Мы тоже, в свою очередь, всегда будем стараться быть достойными Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

Житель: Вы ведете борьбу. Ведете ее и здесь, и за рубежом, и в других странах, и среди тех, кто желает нам добра, и среди тех, кто нас не любит. Вы демонстрируете железную волю. Вы стоите на стороне мира и спокойствия, прививая эти ценности всем народам. Борьба продолжается сегодня, она будет продолжаться и завтра. И Вы в самых первых ее рядах.

Президент Ильхам Алиев: Пока такие люди, как вы, и весь азербайджанский народ стоите за мной, за государством, мы , естественно, становимся только сильнее. Спасибо, благодарю вас. Поздравляю.

Жители: Спасибо.

Жительница: Уважаемый господин Президент, дорогая Мехрибан ханым. Я тоже хочу сказать несколько слов. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни за то, что подарили нам этот исторический день, воссоединили нас с нашими землями. Я - учительница. Хочу напомнить: наша сегодняшняя встреча совпала с историческим периодом - мы находимся в преддверии дня рождения нашего Общенационального лидера, который отмечаем по всей республике. Я еще со студенческих лет с большой любовью относилась к нашему Великому лидеру, слушала его выступления. Помню, что он всегда говорил: «Мы вернемся в Карабах, этот день настанет». Уважаемый Президент, Вы с таким успехом продолжили заложенную им великую политику, что сегодня Карабах уже наш. Во всех регионах Карабаха уже начались созидательные работы, жизнь возрождается, люди возвращаются в родные края. Мы признательны Вам за это, благодарим Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Та же жительница: Мехрибан ханым, Вы всегда поддерживали переселенцев, детей, женщин, всегда были рядом с ними. Да дарует Аллах и Вам долгих лет жизни, здоровья. Вы – самый близкий помощник и соратник, опора нашего Президента. Желаю и Вам долгих лет жизни, здоровья.

Мехрибан Алиева: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю вас, поздравляю.

Жительница: Да дарует вам Аллах здоровья.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, и вам желаю здоровья, долгих лет жизни. Вы будете жить в комфорте на родной земле, иншаллах.

Жители: Иншаллах.

Жительница: Мы всегда будем стараться оправдать Ваше доверие.

Президент Ильхам Алиев: Уверен, что так и будет.

X X X

Затем состоялась церемония вручения ключей.

Х ХХ

Приглашается Рустамов Юсиф Иса оглу.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Юсиф Рустамов: Спасибо, большое спасибо.

Гасанова Зенфира Фамиль гызы.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Зенфира Гасанова: Большое спасибо.

Сеидалыев Ильгар Самед оглу.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Ильгар Сеидалыев: Господин Президент, большое спасибо, дай Аллах Вам здоровья за то, что Вы сегодня участвуете здесь. Это один из самых знаменательных для нас дней. Моя супруга тоже здесь, сегодня годовщина нашей свадьбы.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю!

Ильгар Сеидалыев: 34 года назад в этом селе – тот второй дом, это дом моего отца – мы поставили там палатку и сыграли свадьбу. Я горжусь тем, что Вы вместе с Мехрибан ханым находитесь здесь в годовщину нашей свадьбы.

Президент Ильхам Алиев: Наверное, после того, как мы уедем, вы это отметите.

Ильгар Сеидалыев: Большое спасибо, благодарю Вас!

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю, спасибо. В каком году вы поженились?

Ильгар Сеидалыев: В 1992-м.

Мехрибан Алиева: Поздравляю вас.

Ильгар Сеидалыев: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: В 1992 году, за год до оккупации.

Ильгар Сеидалыев: Да.

Президент Ильхам Алиев: Куда вы переехали потом, в период оккупации?

Ильгар Сеидалыев: Я был начальником этой заставы, был военным в родном селе. После оккупации тоже продолжил службу.

Президент Ильхам Алиев: А где вы жили в период оккупации?

Ильгар Сеидалыев: Семья – в Имишли, а я – в боях.

Бабаев Маис Аллахверди оглу.

Маис Бабаев: Большое спасибо, благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Фаталиева Мина Джалил гызы.

Мина Фаталиева: Большое спасибо, благодарю.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю. Вы были учителем здесь, в этом селе?

Мина Фаталиева: Да, в 1990 году я впервые приехала сюда работать учителем по направлению.

Президент Ильхам Алиев: Вы сами из этих мест или?..

Мина Фаталиева: Нет, я из самого района. Приехала сюда работать учителем.

Президент Ильхам Алиев: Работали здесь учителем?

Мина Фаталиева: Да, работала учителем. И теперь снова здесь, иншаллах, продолжу педагогическую деятельность.

Президент Ильхам Алиев: Да, в школе, наверное?

Мина Фаталиева: Иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Либо здесь, либо в городе Джебраил.

Мина Фаталиева: Нет, именно здесь, в селе.

Президент Ильхам Алиев: Школа здесь тоже очень красивая.

Мина Фаталиева: Будем продолжать здесь, иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Да, обязательно.

Мина Фаталиева: Можно нам сфотографироваться с членами моей семьи?

Президент Ильхам Алиев: Да, давайте сфотографируемся. А вы где жили в период оккупации?

Мина Фаталиева: В период оккупации мы уехали отсюда в Имишли.

Житель: В Имишли, а часть семьи – в Баку.

Президент Ильхам Алиев: Где именно в Баку?

Житель: В общежитии, на территории Сабунчинского района. Сам я до нынешнего года работал в Центральной избирательной комиссии. В этом году вышел на пенсию по возрасту.

Президент Ильхам Алиев: До сегодняшних дней в общежитии? 30 лет в общежитии – это трудная жизнь.

Мина Фаталиева: Комната была маленькая.

Президент Ильхам Алиев: Сколько комнат у вас было?

Мина Фаталиева: Одна комната. Слава Аллаху за то, что Вы подарили нам этот день.

Президент Ильхам Алиев: Вы этого заслуживаете.

Мина Фаталиева: От всего сердца, искренне благодарим Вас. Теперь у нас просторные комнаты, наша квартира, наш двор, наша земля, наша Родина! Большое спасибо, все благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: Чистый воздух, прекрасная природа, а главное – родная земля.

Мина Фаталиева: Большое спасибо!

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас еще раз.

Ахмедов Алияр Теймур оглу.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Алияр Ахмедов: Большое спасибо, и я от имени жителей нашего села выражаю вам глубокую благодарность за то, что вы вернули нас в наш родной край.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, поздравляю.

Гусейнова Нурана Сергей гызы.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Нурана Гусейнова: Большое спасибо, благодарю.

Аббасов Гадир Фамиль оглу.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Гадир Аббасов: Большое спасибо.

Мамедова Ульвия Мамед гызы.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Ульвия Мамедова: Большое спасибо.

Житель: Можно сфотографироваться?

Президент Ильхам Алиев: Да, конечно.

Житель: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю вас.

Расулов Рахман Чингиз оглу.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Рахман Расулов: Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Ты молод. Ты тоже здесь родился, или?..

Рахман Расулов: Да, когда нам пришлось уехать отсюда, мне было 8 лет. Сейчас мне 40, и я хочу продолжить свою педагогическую деятельность здесь в качестве учителя.

Президент Ильхам Алиев: Где ты работал до этого времени?

Рахман Расулов: До сих пор работал в поселке номер 10 на территории Билясувара.

Президент Ильхам Алиев: Теперь продолжишь здесь.

Рахман Расулов: Иншаллах. Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю.

Мехрибан Алиева: Господин Президент, можно еще раз сфотографироваться с Али? Сначала с ними обоими. Пожалуйста.

Президент Ильхам Алиев: Конечно.

Мехрибан Алиева: Поздравляю вас.

Президент Ильхам Алиев: Давайте сфотографируемся по отдельности. А потом – все вместе.

Житель: Лидером Востока, покорителем Востока был Надир-шах, а покоритель Кавказа – Вы.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

Х Х Х

Фотографируются.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: А вы где работали?

Жительница: Я не работала.

Президент Ильхам Алиев: Наверное, жили в Баку?

Жительница: Да.

Президент Ильхам Алиев: Знаете, здесь закладываются такие села и города, которые не будут уступать столице.

Жители: Иншаллах, благодаря Вам.

Президент Ильхам Алиев: Главное то, что это – родная земля. И, конечно, эти земли нужно возродить.

Житель: Клянусь Аллахом, я минуты считал до приезда сюда.

Президент Ильхам Алиев: Несколько дней назад я был на сельскохозяйственной выставке. Там я тоже интересовался этим вопросом, потому что после освобождения земель от оккупации одним из первых поручений было возвращение этих земель в посевной оборот. Каждый раз, каждый год после сезона сева и жатвы я получаю справку и смотрю, как развивается зерноводство. По стране развивается хорошо, если говорить старым лексиконом, примерно 35 центнеров с гектара, фактически – 3,5 тонны. Интересуюсь, сколько в Карабахе – очень мало. И возникает вопрос: почему? Ведь здесь, вы и сами хорошо знаете, земля очень плодородная, очень урожайная. Сейчас мне дают объяснения – причем и иностранные специалисты в том числе, — что армяне настолько истощили эту землю, настолько беспорядочно ее эксплуатировали, что для оживления этих земель, возможно, потребуется 5-10 лет. Поэтому, так же как они разграбили и эксплуатировали все наши природные богатства, они фактически привели и нашу землю в крайне плачевное состояние. Так что сейчас необходимо оживить эти земли на основе современных агротехнических мер, современных систем орошения и нашей общей стратегии по развитию сельского хозяйства. Ведь вы прекрасно знаете, что во многих регионах Азербайджана есть плодородные земли, в том числе в Карабахе и Восточном Зангезуре. Наверное, вы помните здешнее виноградарство в советское время.

Жители: Да, хлопководство, виноградарство. Наш колхоз был самым передовым. Он охватывал 6-7 сел. Это был колхоз Героя Социалистического труда Кочари Бабаева.

Президент Ильхам Алиев: А на чем специализировался этот колхоз?

Жители: Мы здесь занимались виноградарством, шелководством, скотоводством. У нас было 1200 голов крупного рогатого скота.

Президент Ильхам Алиев: Нужно все это восстановить.

Житель: Вот он был бухгалтером колхоза.

Житель: У нас было 12 тысяч голов овец, а кур было и вовсе не счесть.

Президент Ильхам Алиев: Вы должны поднять все до этого уровня. И вы, и молодое поколение. Потому что здесь было и животноводство, и виноградарство. В этом регионе – в Зангилане, Губадлы – занимались табаководством, не знаю, как здесь.

Жители: У нас табака не было.

Президент Ильхам Алиев: Не было. В связи с животноводством.

Жители: Животноводство у нас было на высшем уровне. Шелк был – мы вместо 19 тонн сдавали по 26 тонн коконов шелкопряда в год.

Президент Ильхам Алиев: И народ жил хорошо.

Жители: Очень, очень, то есть мы были колхозом-миллионером.

Президент Ильхам Алиев: Вы должны при поддержке государства довести все это возродить.

Житель: Наш колхоз был самым передовым.

Президент Ильхам Алиев: Потом Советский Союз распался. Колхоз остался или развалился?

Жители: Нет, не развалился, остался. Он развалился после кончины Кочари Бабаева. Он был очень трудолюбивым человеком, скончался в возрасте 71 года. Я много с ним работал. То есть он работал до последнего дня своей жизни. Собираясь куда-то, он исписывал 12-листовую тетрадь поручениями: что именно нужно сделать. Работал очень дисциплинированно.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас технологии получили большое развитие. Существуют современные технологии интенсивного садоводства. Посмотрите на соседнее село Агалы. Там заложен большой сад. Сейчас мне докладывают, что собранные там фрукты продают даже за границу. Поэтому садоводство, виноградарство, зерноводство, шелководство и животноводство должны развиваться при поддержке государства.

Житель: Мы виноград вагонами за границу продавали.

Президент Ильхам Алиев: Завод был?

Жители: Винный завод был, очень большой. Самый большой был у нас.

Президент Ильхам Алиев: Отправляли цистернами?

Жители: Да, приходила цистерна, и в нее из чанов закачивали вино.

Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы примем государственную программу по развитию сельского хозяйства, в которой будут предусмотрены эти вопросы, в том числе выделение государственных средств. Главное, чтобы возвращающиеся сюда бывшие переселенцы трудились день и ночь, обеспечивая и свое благосостояние, и принося пользу государству.

Житель: Уважаемый Президент, если не ошибаюсь, управления 28 предприятий района находились здесь, в этом селе. Химическое объединение, станция сельхозтехники, кинопрокат...

Президент Ильхам Алиев: Это было одно из самых крупных сел? Было ли село больше этого?

Жители: Марджанлы было большим. Беюк Марджанлы, Солтанлы. Они были больше нашего, но так как станция находилась здесь, то и склад райпо был здесь. Потому что, если бы они были в другом месте, пришлось бы все перевозить.

Житель: Управление кинопроката семи-восьми районов располагалось здесь.

Президент Ильхам Алиев: В Солтанлы сейчас открываются подстанция и агропарки. Бои за Солтанлы во время войны были одними из самых ожесточенных. Там армяне построили мощные укрепления. В боях за Солтанлы у нас были и шехиды. Однако после освобождения этого села мы стали продвигаться вперед быстрее. Там, то есть в этом регионе – вдоль Араза – возможно, первым было село Гараханбейли Физулинского района, затем Марджанлы, где мы прорвали эту линию. После этого самые ожесточенные бои шли в Солтанлы. Все эти земли – символ нашего героизма.

Жители: Да. Да упокоит Аллах души шехидов.

Президент Ильхам Алиев: Это нужно хранить в памяти, этому нужно учить детей. Нужно воспитывать их на этом. Нет второй такой страны, которая одержала бы столь полную, абсолютную Победу, как мы. Как минимум за последние 80 лет такого не было. Вот это – источник гордости.

Житель: И мир нас узнал.

Президент Ильхам Алиев: И зауважал.

Жительница: Уважаемый Президент, после Шаха Исмаила Хатаи Азербайджан разрывали и раздавали по частям. Не было такого верховного главнокомандующего, командующего, полководца, который вернул бы земли Азербайджана. Это первый раз, когда мы вернули отобранные у нас земли.

Житель: Да, за последние 200 лет.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Желаю вам здоровья и счастья.

Жители: Спасибо.