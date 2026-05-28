 Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Xроника

Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

First News Media21:40 - Сегодня
Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Ваше превосходительство.

От имени Правительства Грузии и грузинского народа сердечно поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики.

28 мая – день символического и исторического значения, отражающий стремление азербайджанского народа к независимости, строительству государства и национальному единству.

Грузия придает большое значение крепкой дружбе и стратегическому партнерству с Азербайджаном. С удовлетворением хотел бы отметить, что сотрудничество между нашими странами успешно развивается во многих направлениях и основывается на взаимном уважении, добрососедстве и общих интересах.

Уверен, что традиционно тесные отношения между Грузией и Азербайджаном и дальше будут укрепляться и внесут значительный вклад в обеспечение стабильности, безопасности, процветания в регионе.

Господин Президент, прошу принять мое особое почтение и наилучшие пожелания. Желаю Вам успехов в Вашей ответственной работе, Азербайджанской Республике и ее народу – мира, прогресса и процветания».

Поделиться:
195

Актуально

Политика

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о ...

В мире

Axios: США и Иран согласовали 60-дневный меморандум по перемирию

Мнение

Политика под давлением: как Армения теряет пространство для самостоятельного ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к Триумфальной арке в городе Ханкенди - ...

Xроника

Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Ильхам Алиев возложил цветы к Триумфальной арке в городе Ханкенди - ФОТО

В городе Ходжалы сдано в эксплуатацию ООО «Карабахский текстильный дом» - ФОТО

Президент Ильхам Алиев ознакомился в Ходжалы с условиями, созданными в индивидуальных домах, предназначенных для военнослужащих - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную и энергетическую помощь Украине

Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

Ицхак Герцог поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Ильхам Алиев ознакомился в Ходжалы с условиями, созданными в индивидуальных домах, предназначенных для военнослужащих - ФОТО

Последние новости

Здание Бурдж-Халифы в Дубае подсвечено цветами флага Азербайджана В - ВИДЕО

Сегодня, 22:20

Лавров: Пусть Пашинян самостоятельно обеспечит богатство Армении

Сегодня, 22:00

Ираклий Кобахидзе направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 21:40

Визит президента в Карабах в День независимости — символ памяти, победы и единства

Сегодня, 21:22

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликован видеоролик о поездке в Шушу - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Неймар пропустит товарищеские матчи сборной перед ЧМ-2026 из-за травмы

Сегодня, 20:40

Джевдет Йылмаз: Братство Азербайджана и Турции вносит вклад в мир, стабильность и будущее региона

Сегодня, 20:20

Скончался известный по телепередачам адвокат — ФОТО

Сегодня, 20:00

МИД Украины: Поздравляем Азербайджан - нашего верного друга и стратегического партнера

Сегодня, 19:47

Axios: США и Иран согласовали 60-дневный меморандум по перемирию

Сегодня, 19:30

В администрации Трампа предлагают выпустить купюру в $250 с его портретом - ФОТО

Сегодня, 19:15

Автомобиль Самеда Вургуна спустя 51 год вернули в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 18:55

Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской Армии с Днем независимости

Сегодня, 18:45

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с жителями села Бёюк Галадереси Шушинского района - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

CNN: Трамп угрожал каждой тринадцатой стране мира

Сегодня, 18:20

Сборная Азербайджана по мини-футболу начала чемпионат Европы с победы

Сегодня, 18:05

Белая клубника за 49 манатов: новый тренд в супермаркетах Баку - ВИДЕО

Сегодня, 17:55

Национальная библиотека Беларуси окрасилась в цвета азербайджанского флага - ВИДЕО

Сегодня, 17:45

Армения отказалась принять ряд наблюдателей из России на выборах

Сегодня, 17:36

Пашинян пригрозил Царукяну: «Будешь жить в клетке»

Сегодня, 17:31
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25