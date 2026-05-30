МИД КНР опроверг данные о применении китайского ПЗРК в Иране

Представитель МИД КНР выступил против "необоснованной клеветы" со стороны Вашингтона в отношении использования якобы китайского ПЗРК в подбитии американского истребителя.

Об этом сообщило агентство Xinhua.

"Китай всегда придерживался осторожного и ответственного отношения к военному экспорту, и проводит строгий контроль в соответствии со своими собственными законами, нормативными актами и международными обязательствами. Мы выступаем против необоснованной клеветы и злонамеренных ассоциаций", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цзякунь.

Двухместный американский истребитель F-15E был сбит над территорией Ирана 3 апреля. По данным портала Axios, после катапультирования оба члена экипажа - пилот и штурман-оператор - успешно вышли на связь.

Источники портала указали, что пилот был спасен через несколько часов после падения самолета. Позднее американская сторона сообщила о спасении второго члена экипажа. Телеканал NBC News со ссылкой на источники утверждал, что самолет потерпел крушение из-за атаки переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) китайского производства.

Источник: ТАСС