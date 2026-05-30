В Огузе произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

В Огузском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Как сообщает Report, авария произошла на участке автодороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки, проходящем через село Гумлаг.

Автомобиль Mercedes под управлением жителя Шеки Амиля Амирасланова потерял управление и врезался в дерево.

В результате водитель и пассажирка Севиндж Алифова (1981 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Сообщается, что А. Амирасланов оказался зажат в салоне автомобиля. На месте ведутся работы по его деблокировке.

По факту происшествия проводится расследование.