Представитель Пентагона: считаем Азербайджан геостратегическим партнером

Азербайджан расположен в очень сложной части мира. Интересно, что у страны прочные отношения как с Турцией, так и с Израилем. По всем этим причинам мы считаем Азербайджан геостратегическим партнером.

Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис на приеме, устроенном по случаю Дня независимости и Дня Вооруженных сил.

Он отметил, что именно поэтому США и Азербайджан подписали Хартию о стратегическом партнерстве. По словам официального представителя Пентагона, отношения в сфере обороны не новы и имеют историческое значение.

«Более двух десятилетий Азербайджан сражается вместе с США. Азербайджан был одной из последних стран, покинувших Афганистан. Мы рады участию Азербайджана в курсах профессиональной военной подготовки, а также в региональных военных учениях, и отношения, сложившиеся между нашими военнослужащими, способствуют дальнейшему укреплению этих связей. Мы закладываем прочный фундамент стабильности, с нетерпением ждем продолжения этого сотрудничества и дружбы. Абсолютно убежден, что наше исключительное партнерство в предстоящие годы будет только укрепляться», - добавил он.

Источник: АЗЕРТАДЖ