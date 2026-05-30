Иран пообещал России и Китаю особые права прохода через Ормузский пролив

Россия и Китай будут пользоваться благоприятными условиями прохода через Ормузский пролив, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом», — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что и Москва и Пекин всегда поддерживали Тегеран и сотрудничали с ним, оставаясь рядом в самые трудные периоды. Поэтому, добавил Азизи, оба государства будут пользоваться особым вниманием при организации судоходства и транзита через Ормузский пролив. Как пояснил парламентарий, это касается и торговых судов, и танкеров.

«Ормузский пролив обладает для нас особым геополитическим значением. Он является частью наших территориальных вод и нашей географии, поэтому Иран вправе принимать по нему любые решения, которые сочтет необходимыми, и никто не может ставить под сомнение это право», — заключил глава комитета.