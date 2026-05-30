США зявили о поддержке экспорта туркменского газа по транскаспийским маршрутам

США поддерживают диверсификацию экспорта туркменского природного газа по транскаспийским маршрутам.

Как сообщает пресс-служба Госдепа, об этом говорится в заявлении по итогам встречи американского госсекретаря Марко Рубио с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым в Вашингтоне.

Рубио поблагодарил Мередова за "прогресс в недавних торговых сделках". Стороны обсудили пути дальнейшего расширения сотрудничества в области энергетики, безопасности и торговли.

"Госсекретарь выразил решительную поддержку США диверсификации экспорта природного газа из Туркменистана по транскаспийским маршрутам", - говорится в заявлении.

