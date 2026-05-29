На фоне очередных попыток бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо вернуть в информационное пространство свою уже неоднократно дискредитированную риторику вокруг Южного Кавказа, западные СМИ все чаще публикуют материалы с совершенно иной тональностью — о дипломатии, переговорах и перспективах долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Так, британское издание Daily Express опубликовало материал, посвященный усилиям президента США Дональда Трампа по продвижению мирного процесса между Баку и Ереваном.

В публикации подчеркивается, что администрация Трампа рассматривает Южный Кавказ как одно из важных направлений внешней политики, особенно на фоне заметного ослабления позиций России в регионе. Авторы статьи отмечают, что Вашингтон стремится закрепить достигнутый прогресс в переговорах и поддерживает окончательное урегулирование многолетнего конфликта.

Особое внимание в материале уделяется тому, что мирный процесс между Азербайджаном и Арменией в последние годы перешел в качественно новую фазу. Речь идет уже не о попытках заморозить конфликт, а о формировании полноценной архитектуры мира, включающей делимитацию границ, восстановление коммуникаций и развитие регионального сотрудничества.

На этом фоне особенно показательно выглядит деятельность Окампо, который после завершения 44-дневной войны стал одним из наиболее активных распространителей политизированных и откровенно спекулятивных тезисов о «геноциде» и «этнических чистках». Его заявления неоднократно подвергались критике как со стороны международных экспертов, так и в юридическом сообществе за отсутствие доказательной базы и попытки подменить международное право политическим активизмом.

Сегодня же сама международная повестка постепенно демонстрирует совершенно другой подход. Вместо алармистских сценариев все чаще обсуждаются конкретные механизмы мира и экономической интеграции региона.

Британское издание также обращает внимание на обсуждение транспортного маршрута между основной территорией Азербайджана и Нахчываном, который в американской политической риторике уже называют одним из потенциальных символов нового этапа регионального сотрудничества.

Показательно и то, что в публикации практически отсутствует привычная для части западных медиа последних лет конфронтационная риторика в отношении Баку. Напротив, акцент делается именно на дипломатических усилиях сторон и перспективах окончательного урегулирования.

Фактически речь идет о важном изменении общего информационного фона вокруг Южного Кавказа. Если еще недавно отдельные политические деятели и медийные фигуры пытались продвигать сценарии эскалации и взаимных обвинений, то сегодня даже западная пресса все чаще говорит о мире как о реальном и достижимом процессе.

И именно в этом контексте риторика Окампо выглядит все более оторванной от реальности. Пока бывший прокурор продолжает тиражировать старые политические тезисы, международная дипломатия уже обсуждает параметры будущего мирного соглашения и долгосрочной стабильности на Южном Кавказе.