Суд в США обязал убрать имя Дональда Трампа из названия Центра Кеннеди
Федеральный суд в США постановил удалить имя Дональда Трампа из названия Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, сообщил Reuters.
Согласно решению окружного судьи Кристофера Купера, переименование культурного учреждения не может быть осуществлено без одобрения Конгресса США. Суд также указал, что действия по добавлению имени Трампа в название центра выходили за рамки полномочий совета учреждения.
Суд обязал администрацию в течение 14 дней убрать все вывески и упоминания «Trump Kennedy Center» из официальных материалов.
Решение стало результатом судебного разбирательства, в рамках которого оспаривалась законность изменения названия одного из главных культурных центров страны.
