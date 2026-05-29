Суд в США обязал убрать имя Дональда Трампа из названия Центра Кеннеди

Федеральный суд в США постановил удалить имя Дональда Трампа из названия Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, сообщил Reuters.

Согласно решению окружного судьи Кристофера Купера, переименование культурного учреждения не может быть осуществлено без одобрения Конгресса США. Суд также указал, что действия по добавлению имени Трампа в название центра выходили за рамки полномочий совета учреждения.

Суд обязал администрацию в течение 14 дней убрать все вывески и упоминания «Trump Kennedy Center» из официальных материалов.

Решение стало результатом судебного разбирательства, в рамках которого оспаривалась законность изменения названия одного из главных культурных центров страны.