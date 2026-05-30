Президент Румынии заявил, что дрон в Галаце мог упасть из-за сил ПВО Украины

Румынский президент Никушор Дан считает, что упавший 29 мая в городе Галац БПЛА мог быть поврежден украинскими силами ПВО, из-за чего изменил траекторию и оказался на территории европейской страны.

Об этом глава государства заявил в ходе посещения Галаца, его слова приводит портал hotnews.ro.

29 мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность на Россию.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он отметил, что случаи падения дронов ВСУ на территории европейских стран уже бывали, и "в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации". Путин подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку того, что произошло.

