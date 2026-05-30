 Президент Румынии заявил, что дрон в Галаце мог упасть из-за сил ПВО Украины | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Президент Румынии заявил, что дрон в Галаце мог упасть из-за сил ПВО Украины

First News Media09:34 - Сегодня
Президент Румынии заявил, что дрон в Галаце мог упасть из-за сил ПВО Украины

Румынский президент Никушор Дан считает, что упавший 29 мая в городе Галац БПЛА мог быть поврежден украинскими силами ПВО, из-за чего изменил траекторию и оказался на территории европейской страны.

Об этом глава государства заявил в ходе посещения Галаца, его слова приводит портал hotnews.ro.

29 мая Минобороны Румынии сообщило о падении беспилотника на крышу многоквартирного жилого дома в Галаце. Бухарест возложил ответственность на Россию.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что в Румынии, скорее всего, имел место инцидент с украинским БПЛА. Он отметил, что случаи падения дронов ВСУ на территории европейских стран уже бывали, и "в данном случае, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации". Путин подчеркнул, что Россия готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки дрона, и только после такой экспертизы можно будет дать оценку того, что произошло. 

Источник: ТАСС

Поделиться:
265

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные интенсивные осадки и сильный ...

Политика

Человек книги и твердых принципов: к 36-й годовщине гибели Аждара Ханбабаева

Общество

В пригородах Баку и на Абшеронском полуострове возможен град

Политика

Пока Окампо продолжает спекуляции, США продвигают мирный процесс между Баку и ...

В мире

Иран пообещал России и Китаю особые права прохода через Ормузский пролив

Посла России в Армении вызвали в Москву для консультаций

«Сначала окончание войны»: Тегеран отказался обсуждать судьбу запасов урана

Президент Румынии заявил, что дрон в Галаце мог упасть из-за сил ПВО Украины

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Эяль Замир: ЦАХАЛ готов немедленно возобновить удары по Ирану

Медведев заявил, что Пашинян рискует «больно приземлиться на за*ницу» из-за двойной игры - ВИДЕО

Нетаньяху: Трамп вновь подтвердил право Израиля защищать себя от угроз на всех фронтах

Зеленский заявил о подготовке России атаковать Киев ракетами «Орешник»

Последние новости

Иран пообещал России и Китаю особые права прохода через Ормузский пролив

Сегодня, 11:00

Фрагменты костей, обнаруженные в Агдере, предположительно принадлежат пропавшей без вести семье

Сегодня, 10:45

В Огузе произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

Сегодня, 10:35

Официальные лица Нидерландов примут участие в Бакинской энергетической неделе

Сегодня, 10:25

Посла России в Армении вызвали в Москву для консультаций

Сегодня, 10:16

Человек книги и твердых принципов: к 36-й годовщине гибели Аждара Ханбабаева

Сегодня, 10:13

Трамп сохраняет крепкое здоровье, заявил его врач

Сегодня, 10:00

«Сначала окончание войны»: Тегеран отказался обсуждать судьбу запасов урана

Сегодня, 09:45

Президент Румынии заявил, что дрон в Галаце мог упасть из-за сил ПВО Украины

Сегодня, 09:34

Россия аременно запретила импорт томатов, огурцов и клубники из Армении

Сегодня, 09:15

США зявили о поддержке экспорта туркменского газа по транскаспийским маршрутам

Сегодня, 09:00

Трамп завершил встречу по Ирану без принятия решения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:00

Суд в США обязал убрать имя Дональда Трампа из названия Центра Кеннеди

29 / 05 / 2026, 23:54

В пригородах Баку и на Абшеронском полуострове возможен град

29 / 05 / 2026, 23:40

Пока Окампо продолжает спекуляции, США продвигают мирный процесс между Баку и Ереваном

29 / 05 / 2026, 23:34

Трамп: США утилизируют обогащенный иранский уран

29 / 05 / 2026, 23:20

День независимости Азербайджана в Бразилии был отмечен специальной световой проекцией - фото

29 / 05 / 2026, 23:00

Гросси: Казахстан готов принять у Ирана запасы обогащенного урана

29 / 05 / 2026, 22:40

Правительство Грузии продаст 40 тысяч бутылок вина из коллекции Сталина

29 / 05 / 2026, 22:20

Tasnim: Между США и Ираном пока не подписано никакого соглашения

29 / 05 / 2026, 22:00
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25