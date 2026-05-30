Трамп сохраняет крепкое здоровье, заявил его врач

Президент США Дональд Трамп сохраняет крепкое здоровье, отличное когнитивное состояние и может исполнять свои обязанности, заявил его врач Шон Барбабелла после планового осмотра.

"Президент Трамп сохраняет отличное здоровье", — говорится в отчете президентского терапевта, который распространил Белый дом.

Доктор подчеркнул, что у Трампа сильное сердце и легкие.

"Когнитивные и физические показатели отличные. Он полностью способен выполнять обязанности верховного главнокомандующего и главы государства", — говорится в отчете.