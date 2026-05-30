Трамп завершил встречу по Ирану без принятия решения - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп завершил встречу по иранской сделке, не приняв решения.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

"По словам высокопоставленного чиновника администрации, который говорил на условиях анонимности, встреча президента Трампа в Ситуационной комнате длилась около двух часов, но он не принял решения о какой-либо новой сделке с Ираном, ", - говорится в публикации.

Администрация считает, что она близка к соглашению, но все еще обсуждаются определенные вопросы, включая размораживание средств для Ирана, добавил собеседник агентства.

Президент США Дональд Трамп планирует 29 мая в ходе совещания со своими советниками вынести итоговый вердикт относительно утверждения предварительно согласованной договоренности с Ираном.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Сейчас я собираюсь провести заседание в Ситуационной комнате [Белого дома] для принятия окончательного решения», — отметил он, комментируя выработанное Тегераном и Вашингтоном соглашение.

Американский президент подчеркнул, что значительная часть положений сделки с Ираном уже согласована сторонами. Помимо этого, Трамп заявил, что, согласно условиям соглашения, Иран обязан бессрочно отказаться от обладания ядерным оружием.

При этом, по словам Трампа, потенциальное соглашение с Ираном включает незамедлительное открытие Ормузского пролива, при этом за транзит через него не будет взиматься никакая плата.

«Ормузский пролив должен быть незамедлительно открыт, без какой-либо платы за свободный проход судов в обоих направлениях», — уточнил Трамп. Соглашение также подразумевает снятие морской блокады и проведение разминирования Ормузского пролива.

Ранее иранское агентство Tasnim представило детали возможного соглашения между Ираном и США.