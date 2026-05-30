 Трамп завершил встречу по Ирану без принятия решения - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Трамп завершил встречу по Ирану без принятия решения - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:00 - Сегодня
Трамп завершил встречу по Ирану без принятия решения - ОБНОВЛЕНО

Президент США Дональд Трамп завершил встречу по иранской сделке, не приняв решения.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

"По словам высокопоставленного чиновника администрации, который говорил на условиях анонимности, встреча президента Трампа в Ситуационной комнате длилась около двух часов, но он не принял решения о какой-либо новой сделке с Ираном, ", - говорится в публикации.

Администрация считает, что она близка к соглашению, но все еще обсуждаются определенные вопросы, включая размораживание средств для Ирана, добавил собеседник агентства.

20:40

Президент США Дональд Трамп планирует 29 мая в ходе совещания со своими советниками вынести итоговый вердикт относительно утверждения предварительно согласованной договоренности с Ираном.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Сейчас я собираюсь провести заседание в Ситуационной комнате [Белого дома] для принятия окончательного решения», — отметил он, комментируя выработанное Тегераном и Вашингтоном соглашение.

Американский президент подчеркнул, что значительная часть положений сделки с Ираном уже согласована сторонами. Помимо этого, Трамп заявил, что, согласно условиям соглашения, Иран обязан бессрочно отказаться от обладания ядерным оружием.

При этом, по словам Трампа, потенциальное соглашение с Ираном включает незамедлительное открытие Ормузского пролива, при этом за транзит через него не будет взиматься никакая плата.

«Ормузский пролив должен быть незамедлительно открыт, без какой-либо платы за свободный проход судов в обоих направлениях», — уточнил Трамп. Соглашение также подразумевает снятие морской блокады и проведение разминирования Ормузского пролива.

Ранее иранское агентство Tasnim представило детали возможного соглашения между Ираном и США.

 

Поделиться:
682

Актуально

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные интенсивные осадки и сильный ...

Общество

В пригородах Баку и на Абшеронском полуострове возможен град

Политика

Пока Окампо продолжает спекуляции, США продвигают мирный процесс между Баку и ...

Политика

Пезешкиан призвал использовать возможности Азербайджана для импорта товаров в ...

Политика

Трамп завершил встречу по Ирану без принятия решения - ОБНОВЛЕНО

Суд в США обязал убрать имя Дональда Трампа из названия Центра Кеннеди

Пока Окампо продолжает спекуляции, США продвигают мирный процесс между Баку и Ереваном

Трамп: США утилизируют обогащенный иранский уран

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Иран готов вывезти высокообогащенный уран в Китай

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Начался судебный процесс по апелляционной жалобе граждан Армении - ФОТО

Ирина Роднина высказалась об уходе сына Плющенко в сборную Азербайджана

Последние новости

Трамп завершил встречу по Ирану без принятия решения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:00

Суд в США обязал убрать имя Дональда Трампа из названия Центра Кеннеди

29 / 05 / 2026, 23:54

В пригородах Баку и на Абшеронском полуострове возможен град

29 / 05 / 2026, 23:40

Пока Окампо продолжает спекуляции, США продвигают мирный процесс между Баку и Ереваном

29 / 05 / 2026, 23:34

Трамп: США утилизируют обогащенный иранский уран

29 / 05 / 2026, 23:20

День независимости Азербайджана в Бразилии был отмечен специальной световой проекцией - фото

29 / 05 / 2026, 23:00

Гросси: Казахстан готов принять у Ирана запасы обогащенного урана

29 / 05 / 2026, 22:40

Правительство Грузии продаст 40 тысяч бутылок вина из коллекции Сталина

29 / 05 / 2026, 22:20

Tasnim: Между США и Ираном пока не подписано никакого соглашения

29 / 05 / 2026, 22:00

Путин допустил, что залетевший в Румынию дрон мог быть украинским

29 / 05 / 2026, 21:40

В Турции затонул туристический корабль, на борту которого находились 110 человек

29 / 05 / 2026, 21:20

В городе финала Лиги чемпионов выставлена форма Наримана Ахундзаде - ФОТО

29 / 05 / 2026, 21:00

Путин: Кризис в Украине начался с ситуации, схожей с нынешней в Армении - ВИДЕО

29 / 05 / 2026, 20:20

«Завалите хлебало. Это пока цветочки»: Медведев отреагировал на инцидент с БПЛА в Румынии

29 / 05 / 2026, 20:00

Кения отказалась держать у себя и лечить граждан США от Эболы

29 / 05 / 2026, 19:45

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

29 / 05 / 2026, 19:30

Пезешкиан призвал использовать возможности Азербайджана для импорта товаров в Иран

29 / 05 / 2026, 19:15

Сборная Азербайджана по мини-футболу обыграла Италию и вышла в плей-офф ЧЕ

29 / 05 / 2026, 19:00

В Хырдалане пожилая женщина облила собаку кипятком - ВИДЕО

29 / 05 / 2026, 18:45

Певица Таисия Повалий приговорена к 12 годам лишения свободы

29 / 05 / 2026, 18:32
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25