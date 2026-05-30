Фрагменты костей, обнаруженные в Агдере, предположительно принадлежат пропавшей без вести семье

First News Media10:45 - Сегодня
В селе Баш Гюней Агдеринского района обнаружены человеческие костные останки.

Как сообщает Report, предположительно, обнаруженные фрагменты костей принадлежат членам семьи Гарибова Балая Алесгер оглу.

Останки были найдены во дворе дома, где проживала семья, в ходе поисков, проведенных его внуком Бахтияром Аскеровым.

Отмечается, что после оккупации села Баш Гюней армянскими вооруженными формированиями 12 марта 1992 года о судьбе пяти членов семьи — Гарибова Балая Алесгер оглу (1890 г.р.), его супруги Сарай Исмаиловой (1928 г.р.), дочерей Забили и Рамили Алесгеровых (1946 и 1954 г.р.), а также внучки Наргиз Худавердиевой (1972 г.р.) — не было никаких сведений.

Обнаруженные фрагменты костей изъяты соответствующими органами и направлены на экспертизу.

