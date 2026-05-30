Официальные лица Нидерландов примут участие в Бакинской энергетической неделе и посетят Карабахский регион Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Королевства Нидерландов в Баку.

Согласно информации, с 1 по 5 июня Азербайджан посетят специальный представитель Нидерландов по вопросам Восточного партнерства Рейн Деккерс (Rein Dekkers) и специальный представитель Министерства иностранных дел страны по вопросам связности Бернхард Келкес (Bernhard Kelkes).

В дипмиссии отметили, что визит состоится в рамках участия в мероприятиях Бакинской энергетической недели.

"В ходе визита делегация проведет ряд встреч, посвященных вопросам транспортной связности, энергетики и регионального сотрудничества. Также запланированы встречи с представителями государственных структур, голландских и азербайджанских логистических компаний, работающих в рамках Среднего коридора, а также поездка в Карабахский регион", - подчеркнули в посольстве.