Россия аременно запретила импорт томатов, огурцов и клубники из Армении

Россия с 30 мая 2026 года ввела временные ограничения на импорт из Армении некоторых ягод и свежих овощей, включая томаты, огурцы, перцы, зеленные культуры и клубнику.

Как ранее сообщили в Россельхознадзоре, решение принято на фоне участившихся нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарной безопасности. В ведомстве отметили, что текущая ситуация, по их оценке, создает угрозу фитосанитарному состоянию территории страны.

Как сообщил ТАСС зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов, ограничения на поставки в Россию овощей из Армении не повлияют на внутренний рынок, так как их доля в российском импорте незначительна.

Кроме того, по его словам, импортеры смогут переориентироваться на продукцию из других стран. Так, по томатам основными альтернативными источниками являются Азербайджан, Туркмения, Турция, Узбекистан, Китай, по огурцам - Турция, Китай, Азербайджан и Узбекистан, по сладкому перцу - Турция, Китай, Узбекистан.