Человек книги и твердых принципов: к 36-й годовщине гибели Аждара Ханбабаева

Его убийство потрясло весь Баку…

Сегодня исполняется 36 лет со дня трагической гибели Аждара Ханбабаева – видного организатора книжного дела в Азербайджане, директора издательства «Азернешр», который был застрелен 30 мая 1990 года…

Его смерть стала тяжелой утратой не только для литературного и издательского сообщества Азербайджана. Ушел человек, внесший большой вклад в развитие национального книгоиздания и реализацию крупных культурно-просветительских проектов, значение которых трудно переоценить.

Именно под его руководством были изданы 10-томная «Азербайджанская энциклопедия», 50-томная серия «Детская мировая литература», увидели свет первые 30 томов «Библиотеки всемирной литературы» на азербайджанском языке, 20-томное собрание классической азербайджанской литературы на азербайджанском и русском языках, а также переводы произведений Низами Гянджеви и других великих поэтов на иностранные языки.

Но память об Аждаре Ханбабаеве сохраняется не только благодаря этим масштабным работам. Многие, кому довелось знать его лично, вспоминают его как человека твердых принципов, высокой культуры и беззаветной преданности своему делу.

О том, каким он был в жизни и почему его имя продолжает занимать особое место в памяти современников, рассказывают люди, работавшие и дружившие с ним.

Из воспоминаний Народного писателя Азербайджана Эльмиры Ахундовой:

«С именем Аждара Ханбабаева связана целая эпоха отечественного книгоиздания. Секрет профессионального успеха Аждара Ханбабаева заключался в редком сочетании качеств хорошего полиграфиста, который с азов и на практике постиг всю «кухню» издательского дела, и человека большой эрудиции, глубоких познаний в литературе, особенно классической. В числе его близких друзей были известные писатели, ученые-филологи, арабисты, историки.

Все издания, которые увидели свет благодаря неуемному трудолюбию, таланту и, порой, мужеству Аждара Ханбабаева, сегодня невозможно перечислить. К примеру, история со знаменитой книгой «Черный январь», издание которой было осуществлено под руководством Аждара Ханбабаева в рекордно короткие сроки. Аждар муаллим сумел выпустить эту обличающую книгу в условиях чрезвычайного положения и под неусыпным оком русских военных. В его кабинете, а также в типографии не раз устраивались обыски. Военные искали рукопись будущей книги, чтобы уничтожить ее, однако всякий раз уходили ни с чем. А Аждар муаллим возил эту рукопись с собой, не расставаясь с ней ни на один день. После убийства Аждар муаллима в числе возможных версий многие бакинцы выдвигали версию о том, что ему отомстили именно за издание книги «Черный январь», в которой было показано истинное лицо горбачевской «демократии».

Благих дел на счету этого человека было великое множество. Отношение Ханбабаева к творческой молодежи – вообще тема особая. У него были очень теплые отношения с молодыми азербайджанскими писателями. Он помнил даты рождения всех здравствующих литераторов и старался приурочить выход той или иной книги к этому дню. Он любил делать подарки знакомым и незнакомым людям.

После смерти Аждара Ханбабаева в его личном архиве нашли много стихов. Их автором был сам Аждар муаллим. О том, что он писал стихи, не знал никто – ни родные, ни друзья. И он, при его возможностях, не допускал даже мысли о том, чтобы издать сборник собственных стихов… Аждар Ханбабаев прожил недолгую жизнь, но главную задачу этой жизни он исполнил до конца».

После судебного процесса над исполнителями убийства Аждара Ханбабаева Эльмира Ахундова получила возможность ознакомиться с шестью томами уголовного дела и побеседовать с лицами, непосредственно участвовавшими в раскрытии этого преступления: «Позже мы с Исой Наджафовым написали по материалам уголовного дела книгу «Убийство полиграфиста». После того, как отрывки романа были опубликованы по моей инициативе в «Литературной газете», покойный Гейдар Алиев сказал мне: «Я очень рад, что твое произведение напечатано в газете, в которой нападают на меня». Всем было известно, что Аждара Ханбабаева убили, чтобы помешать приезду Гейдара Алиева в Баку.

В этом произведении две линии: одна — уголовная, другая — политическая. Здесь описывается московский период жизни Гейдара Алиева, его взаимоотношения с членами Политбюро, причина отставки, внезапной болезни и т.д. Кстати, именно из-за дела Ханбабаева, Алиева в первый и единственный раз в его жизни допрашивали в качестве свидетеля. Его допрос продолжался несколько часов, составил 15 страниц.

Аждара Ханбабаева убили, чтобы запугать Алиева и предотвратить его приезд в Баку. Именно Ханбабаев в июне 1990 года готовил приезд Гейдара Алиева в столицу и настаивал на его участии в XXXII съезде Компартии республики, где решался вопрос о власти. Если бы Алиев появился на том съезде — а он был избран депутатом от Нахчывана — то, вполне возможно, «старая гвардия» избрала бы первым секретарем ЦК не Муталибова, а именно Алиева. И тогда вся история новейшего Азербайджана пошла бы по-другому».

Из воспоминаний Народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева:

«Всегда особо уважаешь людей, которые готовы умереть за свои убеждения. За свои принципы. Таких людей не может быть слишком много. Но они как своеобразные «маяки», указывающие людям, как можно и нужно жить.

Таким остался в моей памяти и Аждар Ханбабаев. Он считался признанным аксакалом нашей полиграфической промышленности, нашего издательского дела.

Я видел, как работал Ханбабаев. Словно чувствуя, как мало у него времени, он почти не отдыхал. Ходил в павильоны зарубежных издательств, предлагал им книги азербайджанских авторов, вел переговоры. Это был настоящий подвижник и патриот нашей литературы. А через несколько месяцев случился «Черный январь» (его назовут именно так, по названию нашей книги), когда в город вошли войска, были сотни убитых и раненых.

Вся информация о событиях в Баку выдавалась дозированно центром. Справедливости ради скажу, что и сейчас многие в мире не совсем понимают, что именно тогда произошло. Но нужно было каким-то образом донести эту информацию до мировой общественности. В такие моменты жизни понимаешь кто настоящий патриот, а кто — просто демагог и болтун. Аждар муаллим тайком печатал ее в типографии и вывозил экземпляры на своей машине, отлично понимая, чем именно рискует.

В городе был введен комендантский час, все типографии находились под особым контролем. Но «рукописи не горят». Книга была готова за два с половиной дня. И ее повезли в Москву, передав всем руководителям Верховного совета СССР.

Именно тогда наш общенациональный лидер Гейдар Алиев приехал в представительство Азербайджана и выразил свой решительный протест. Приехал со своим сыном, также отлично понимая, чем рискует.

Это был уже вызов тогдашнему руководству Союза. Его отлично поняли и в Москве. Такого человека нужно было опасаться, ведь в Азербайджане жили миллионы его сторонников. Среди них был и Аждар Ханбабаев. Важно подчеркнуть, что он не занимал особых постов и никогда не был у какой-либо «кормушки». Простите за это слово. Есть люди, которые посвящают свою жизнь обогащению и грабежу собственного народа. А есть люди, готовые что-то сделать для своего народа, убежденные в том, что именно в этом состоит главная цель их жизни. Именно они и остаются в благодарной народной памяти.

Аждар муаллим не скрывал своего отношения к Гейдару Алиеву. Он был убежден, что именно такой человек может спасти нас от надвигающейся катастрофы. Ханбабаев не скрывал ни своих взглядов, ни своих принципов. Он открыто звонил в Москву, открыто говорил о своем мнении. И 30 мая 1990 года был убит. Его смерть потрясла всех. Но в общей атмосфере страха, неуверенности, разлада, распада, многие промолчали. Хотя уже тогда все понимали, почему был убит Аждар Ханбабаев.

Мы помним этого человека, поминаем его добрым словом, говорим о его заслугах перед народом.

Светлая память!»

В августе этого года Аждару Ханбабаеву исполнилось бы 95 лет. Спустя десятилетия его имя по-прежнему занимает особое место в памяти современников. Для многих он остался талантливым организатором издательского дела, человеком твердых принципов и настоящим патриотом Азербайджана.

Для своей семьи он был прежде всего заботливым мужем и любящим отцом, человеком, чья жизнь была неразрывно связана со служением книге и культуре.

О своем отце, его работе и событиях, предшествовавших трагедии 30 мая 1990 года, в беседе с 1news.az вспоминает его дочь Афет ханум Ханбабаева.

«Мне, конечно, очень тяжело об этом говорить… 30 мая 1990 года стал самым тяжелым днем в моей жизни. В жизни всей нашей семьи.

Отец с 28 лет возглавлял крупнейшие издательства республики. Начинал в издательстве Национальной Академии наук Азербайджана, затем были «Азернешр» и издательство «Язычы». Он был полиграфистом в самом широком смысле этого слова. Издание книг было делом и смыслом всей его жизни.

Отец родился в 1931 году в Ордубаде. Окончил восточный факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), был сталинским стипендиатом.

Его многие знали и любили. Он пользовался большим уважением среди азербайджанской интеллигенции, был очень интересным собеседником. Одно только его присутствие создавало вокруг атмосферу тепла и душевного комфорта.

В нашем доме трудно найти книгу его современников без авторской надписи. Именно отец выступил инициатором издания Священного Корана на азербайджанском языке. Он лично ездил в Москву и добивался того, чтобы Коран был издан и на азербайджанском языке.

После трагедии 20 Января отец очень тяжело переживал происходящее в стране. Он был одним из четырех человек, которые в кратчайшие сроки подготовили и выпустили книгу «Черный январь».

Тогда же он с твердой убежденностью включился в работу по подготовке приезда Гейдара Алиева в Азербайджан.

В 1990 году открыто поддерживать Гейдара Алиева было по-настоящему смелым поступком. Это было очень тяжелое время. Папа и еще несколько патриотов с большим трудом добились того, чтобы приезд Гейдара Алиева состоялся. И чтобы предотвратить этот приезд, 30 мая 1990 года папа был убит… Вот так все это было».

Аждар Ханбабаев прожил жизнь, в которой книга была не просто профессией, а настоящим призванием. Он оставил после себя не только десятки крупных издательских проектов, но и память о человеке, который до конца оставался верен своим убеждениям, своему делу и своей стране.

Сегодня, спустя 36 лет после его трагической гибели, о нем продолжают говорить с уважением и благодарностью. А значит, память о нем по-прежнему жива.

Политический отдел 1news.az