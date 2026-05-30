Ильхам Алиев поздравил Зорана Милановича с национальным праздником Хорватии

First News Media11:30 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему хорватскому коллеге Зорану Милановичу по случаю национального праздника Хорватии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Хорватия – Дня государственности.
Дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Хорватией имеют хорошие традиции. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на продолжение нашего конструктивного диалога, укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества на благо наших народов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Хорватии – неизменного благополучия и процветания.»

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
