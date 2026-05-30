Ильхам Алиев поздравил Зорана Милановича с национальным праздником Хорватии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему хорватскому коллеге Зорану Милановичу по случаю национального праздника Хорватии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Хорватия – Дня государственности.

Дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Хорватией имеют хорошие традиции. Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на продолжение нашего конструктивного диалога, укрепление двусторонних отношений и расширение сотрудничества на благо наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Хорватии – неизменного благополучия и процветания.»