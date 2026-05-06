Эрдоган не пустил Макрона из Армении в Турцию после переговоров с Баку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не позволил президенту Франции Эмманюэлю Макрону пересечь сухопутную границу своей страны из Армении после переговоров с официальным Баку.

Oб этом пишет азербайджанский тг-канал AZfront.

Макрон, находившийся в Ереване с визитом 3-5 мая для участия в ряде мероприятий, планировал сделать "политически символичный" жест, отправившись оттуда в Турцию через закрытую сухопутную границу для встречи с Эрдоганом.

Как сообщили изданию несколько информированных источников, визит был заранее согласован с отдельными представителями турецкой стороны. Однако, когда вопрос был вынесен на уровень главы турецкого государства, то после обсуждений со стратегическим союзником - Азербайджаном - он отказал Макрону.

"Вероятно, Макрон на фоне международной критики его провальной внешней политики рассчитывал превратить поездку из Армении в Турцию в демонстрацию собственного дипломатического веса. Переход французского президента через турецко-армянскую границу, закрытую уже более 30 лет, мог бы стать беспрецедентным примером открытия двусторонних коммуникаций третьей стороной.

Потеряв Африку и Ближний Восток, испортив отношения с Израилем и не добившись ничего на украинском направлении Макрон своей несостоявшейся попыткой еще раз подчеркнул разрыв между собственными геополитическими амбициями и реальным весом Парижа на международной арене", - пишет издание, приведя в пример также статью газеты Le Journal du Dimanche "Французская дипломатия стремительно утрачивает свое значение при Макроне".

Интересно, что на этом фоне приобрели резонанс высказывания спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией – Сердара Кылыча. Он заявил, что "чувствует себя в Ереване как дома" и что, делая предложения своему армянскому коллеге Рубену Рубиняну после начала армяно-турецкой нормализации, он "руководствовался интересами армян, а не Турции".

Азербайджанские медиа отмечают, что его риторика противоречит официальной линии властей Турции и может восприниматься, как отступление от национальных интересов.

Источник: Report