Хикмет Гаджиев обсудил в Баку двусторонние отношения с представителем Польши - ФОТО

Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с членом Совета министров Польши, координатором специальных служб Томашом Семоняком.

Как сообщает APA, об этом Томаш Семоняк написал на своей странице в X.

Польский чиновник обсудил с Хикметом Гаджиевым двусторонние отношения, в особенности сферу безопасности.

Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Иране, войне России против Украины и отношениям между Азербайджаном и Арменией.