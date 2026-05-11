В Японию прибудет первый с начала конфликта в Иране танкер с нефтью из Азербайджана

Танкер с нефтью из Азербайджана прибудет в Японию впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что танкер прибудет 12 мая. По данным источников агентства в министерстве экономики, торговли и промышленности страны, покупка нефти у Азербайджана проводится в рамках диверсификации поставок нефти в Японию на фоне продолжающейся фактической блокады Ормузского пролива.

Ранее местные СМИ сообщали, что правительство Японии уверено в своей возможности полностью удовлетворить внутренние потребности страны в нефти по крайней мере до конца 2026 года. Подчеркивалось, что сделать это удастся за счет сочетания альтернативных маршрутов закупки нефти и высвобождения части стратегических запасов. Альтернативные маршруты включают в себя, в частности, поставки из ОАЭ через порт Эль-Фуджайра и из Саудовской Аравии через порт Янбу-эль-Бахр. Отмечалось, что каждая из этих стран может обеспечить около половины объема нефти, необходимого Японии для внутреннего потребления.

Также сообщалось, что США способны в четыре раза от прошлогодних показателей увеличить объемы поставок нефти в Японию — преимущественно с терминалов в Техасе. В то же время дефицит будет покрываться как раз за счет стратегических резервов — их высвобождение местные власти начали еще в середине прошлого месяца.

При этом ранее Япония закупила первую почти за год партию российской нефти — это сделала японская компания Taiyo Oil. Танкер с нефтью с Сахалина прибыл в Японию в начале месяца.

16 марта в Японии на рынке началась реализация нефти из резервов в объеме, покрывающем потребности страны в течение 45 дней. Она продается оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до начала ударов США и Израиля по Ирану. Япония имеет запасы нефти, соответствующие ее потребностям в течение 254 дней. Они состоят из резервов государства и частных компаний общим объемом около 470 млн баррелей.

Источник: ТАСС