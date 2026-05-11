Названы комментаторы «Евровидения-2026» от Азербайджана - ФОТО

Определены комментаторы, которые будут освещать международный песенный конкурс «Евровидение-2026» для азербайджанских телезрителей.

В этом году у микрофона окажутся ведущие телеканала İTV Айсель Захидгызы и Азер Сулейманлы.

Конкурс пройдёт в столице Австрии - Вене. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй - 14 мая, а финальное шоу запланировано на 16 мая.

Азербайджан на конкурсе представит певица JIVA (Джамиля Гашимова), которая выступит с лирической балладой Just Go во втором полуфинале 14 мая. На сцене она появится под номером 2.