Трамп опубликовал карту Венесуэлы с подписью «51-й штат»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение карты Венесуэлы с подписью "51-й штат".

Кроме того, территория Боливарианской республики на опубликованной американским лидером фотографии окрашена в цвета флага США.

Ранее журналист телеканала Fox News Билл Мелуджин в X сообщил, что в телефонном разговоре с его коллегой Джоном Робертсом из Fox News Трамп сказал, что "всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США".

Источник: ТАСС