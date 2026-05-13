Эксперт: «Политика двойных стандартов подрывает доверие к ЕС»

4 мая 2026 года на саммите Европейского политического сообщества в Ереване произошёл один из самых острых публичных обменов мнениями последних лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая по видеосвязи, подверг жёсткой критике политику Евросоюза и особенно Европейского парламента. Его слова - это не просто эмоциональная реакция, а чёткая позиция: Баку больше не готов мириться с односторонним подходом.

И.Алиев прямо заявил, что Европарламент вместо поддержки мирного процесса занимается его саботажем. За пять лет — 14 резолюций, полных, по его словам, лжи и клеветы. Последняя из них была принята всего за несколько дней до саммита.

Президент также резко высказался о миссии ЕС по наблюдению на армяно-азербайджанской границе, отметив, что её поведение больше напоминает попытку «защитить Армению от Азербайджана», хотя такой необходимости нет.

Член правления Совета печати Егяна Гаджиева в комментарии для 1news.az заявила, что напряжённость в отношениях между Азербайджаном и рядом европейских институтов связана не только с вопросами демократии и прав человека.

По её словам, в последние годы всё более заметным становится столкновение двух политических подходов.

«С одной стороны — стремление Азербайджана проводить всё более суверенную и независимую внешнюю политику, а с другой — желание части европейского политического истеблишмента сохранить механизмы политического давления и нормативного влияния», — отметила она.

Е.Гаджиева подчеркнула, что Европарламент действительно принял значительное количество резолюций в отношении Азербайджана, однако большинство из них носит декларативный характер и не имеет обязательной юридической силы.

«Проблема заключается в их избирательности. В Баку вполне закономерно задаются вопросом: почему нарушения международного права, которые Азербайджан десятилетиями фиксировал в период оккупации своих территорий, не вызывали сопоставимой политической реакции со стороны европейских структур?» — сказала она.

По мнению эксперта, именно поэтому в Азербайджане всё чаще говорят о политике двойных стандартов.

«Когда одни и те же принципы применяются по-разному в зависимости от геополитических интересов, это неизбежно подрывает доверие к институтам, претендующим на роль объективного посредника и носителя универсальных ценностей», — добавила Е.Гаджиева.

Эксперт также отметила, что современный Азербайджан значительно усилил свои позиции на международной арене.

«Сегодня Азербайджан — это важный участник энергетической безопасности Европы, ключевое звено Среднего коридора и одно из немногих государств региона, проводящих многовекторную внешнюю политику без внешнего патронажа. В этих условиях попытки давления всё чаще воспринимаются не как конструктивная критика, а как реакция на усиливающуюся самостоятельность Баку», — резюмировала она.

Итак, поведение Евросоюза в этом вопросе всё чаще воспринимаются в Баку как отход от принципа нейтрального посредничества. Вместо того чтобы выступать беспристрастным посредником, ЕС меняет характер европейского участия в региональной повестке.

Размещение наблюдателей на армянской стороне границы, громкие заявления о «защите» и бесконечные критические резолюции — всё это создаёт впечатление, будто Брюссель пытается компенсировать свои геополитические неудачи в других регионах активностью на Кавказе.

Особенно показательна позиция отдельных европейских столиц, в первую очередь Парижа. Стремление Франции усилить своё присутствие в регионе выглядит не как забота о мире, а как попытка создать новый рычаг влияния. При этом реальные проблемы — определение границ, открытие коммуникаций, подписание мирного договора — отходят на второй план.

Такая политика имеет прямое влияние на азербайджано-армянские отношения. Ведь подобная риторика со стороны европейских структур формирует определенные политические ожидания в самой Армении. Это затягивает процесс нормализации и создаёт почву для новых недоразумений.

Азербайджан же демонстрирует прагматичную позицию: территориальная целостность восстановлена, цели достигнуты, теперь время строить мир и развивать регион. Но для этого необходима честная игра всех сторон, а не театр «защиты слабого».

Комментируя реакцию европейских структур, Егяна Гаджиева отметила, что в Баку существует вполне обоснованное мнение о том, что часть внешних сигналов, поступающих в адрес Еревана, объективно снижает мотивацию армянской стороны к окончательному урегулированию отношений с Азербайджаном.

По её словам, речь идёт прежде всего о политических заявлениях и форматах поддержки, которые внутри Армении нередко воспринимаются не как стимул к миру, а как подтверждение возможности сохранения жёсткой и компромиссно-неуступчивой линии.

«Когда внутри Армении формируется ощущение наличия устойчивой внешнеполитической опоры, это может усиливать реваншистские настроения, сохранять иллюзии пересмотра итогов конфликта и откладывать принятие сложных, но необходимых политических решений», — подчеркнула Гаджиева.

Эксперт также отметила, что в подобных условиях часть армянского политического класса начинает ориентироваться не на долгосрочную региональную стабильность, а на ожидание изменения международной конъюнктуры или усиления внешнего давления на Азербайджан.

Ответ главы Европарламента Роберты Метсолы был жёстким, но предсказуемым: она заявила, что парламент не изменит своих подходов. Это только подтвердило слова азербайджанской стороны о предвзятости. Приостановка сотрудничества с Европарламентом — серьёзный шаг, который показывает, что Баку готов защищать свои интересы и репутацию.

Как отметила Егяна Гаджиева, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от готовности европейских структур отказаться от политики символических жестов и перейти к более прагматичному подходу.

«Сегодня регион нуждается не в усилении политической риторики, а в создании условий для прямого и устойчивого диалога между Баку и Ереваном. Только в этом случае возможно долгосрочное укрепление стабильности на Южном Кавказе», — подчеркнула она.

Ситуация остаётся достаточно напряжённой. Позиция Баку дает понять, что Азербайджан демонстрирует всё более жёсткую реакцию на критику со стороны европейских структур. Теперь многое будет зависеть от того, готова ли Европа пересмотреть свои подходы и перейти от символических жестов к реальной поддержке прямого диалога между Баку и Ереваном.

Также Е.Гаджиева подчеркнула, что устойчивый мир на Южном Кавказе невозможен без признания новых региональных реалий, сформировавшихся после окончания конфликта.

«Сегодня ключевое значение должны иметь не попытки сохранить прежние конфликтные нарративы, а формирование механизмов взаимного признания, безопасности, транспортной взаимосвязанности и экономического сотрудничества», — заявила она.

По словам эксперта, попытки внешних игроков вмешиваться в региональную динамику через политику односторонних симпатий способны лишь усилить недоверие между сторонами и создать асимметричную дипломатическую среду.

«Важно понимать, что мирный процесс требует не эмоциональной, а стратегически ответственной дипломатии. Любой дисбаланс в подходах посредников неизбежно снижает их способность быть эффективными участниками переговорного процесса», — отметила Гаджиева.

Она добавила, что международные партнёры должны способствовать формированию атмосферы ответственности и реализма, а не поддерживать ожидания, которые могут затянуть процесс окончательной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Вюсаля Азимзаде