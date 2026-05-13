Глава МИД Испании предложил ЕС создать единую армию

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что погружение США в ближневосточный конфликт является лучшим моментом для проявления суверенитета Европы, требующего создания собственной единой армии.

"Мы должны быть свободны от зависимости. <...> Нам нужна армия, общий оборонный потенциал", — сказал Альбарес в интервью Politico.

Он добавил, что идея создания армии ЕС не является отказом от НАТО, но если в альянсе "ничего не происходит", то это поднимает вопрос о возможности положиться на его силы для взаимной обороны. "Если НАТО больше не обеспечивает ту безопасность, которая была раньше, тогда мы, как европейцы, должны сделать больше", — отметил испанский министр.

Источник: ТАСС