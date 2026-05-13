В Баку подорожали курсы обучения вождению - ВИДЕО

First News Media09:02 - Сегодня
В Баку зафиксирован заметный рост цен на курсы вождения: если в прошлом году обучение предлагалось за 150–180 манатов, то сейчас стоимость начинается от 200 манатов и в некоторых случаях достигает 500 манатов.

Как сообщает Xəzər Xəbər, это первое серьезное изменение тарифов за последние годы. Несмотря на рост расходов, количество желающих получить права и научиться управлять автомобилем в столице не уменьшается.

Автоинструктор Илаха Ахмедова, работающая в этой сфере около 10 лет, пояснила, что долгое время специалисты старались удерживать цены на прежнем уровне, однако текущая экономическая ситуация вынудила их пересмотреть тарифы. По её словам, основным фактором стал рост цен на топливо с начала нового года.

Кроме того, значительно подорожали запчасти для автомобилей и услуги мастеров по техническому обслуживанию, из-за чего работа по старым расценкам стала убыточной.

Также Илаха Ахмедова обратила внимание на разницу в качестве обучения и квалификации инструкторов. Она отметила, что слишком дешевые курсы (в районе 100–150 манатов) зачастую проводят новички, которые фактически набираются опыта на своих учениках, и о профессиональной программе обучения там речи не идет.

В то же время на рынке наблюдается и необоснованное завышение цен. По словам инструктора, некоторые «профессионалы» устанавливают тарифы исходя из стоимости своего автомобиля: например, требуя 100 манатов за час обучения только потому, что машина стоит 100 тысяч манатов. Эксперт советует будущим водителям при выборе курса ориентироваться прежде всего на опыт и профессионализм преподавателя, а не на пафосность авто или подозрительно низкую цену.

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

В последнее время в социальных сетях наблюдается рост случаев преступлений и агрессивного поведения среди несовершеннолетних. Обратившись к мировым СМИ, видно, что12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

