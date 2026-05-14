В Пекине завершилась встреча Си Цзиньпина с Трампом

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом завершилась.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Лидеры двух стран встретились в пекинском Доме народных собраний (парламент). В зал заседаний, где они находились, также проследовали главы нескольких ведущих американских компаний, включая Tesla и Apple.

Китайское телевидение сообщило о завершении встречи через два часа с небольшим после ее начала.

