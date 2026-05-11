Украинского бизнесмена избили и задержали за бросание камней в тюленя - ВИДЕО

Украинскому бизнесмену, который закидал камнями любимца жителей острова Мауи - редкого тюленя-монаха по кличке Лани, может грозить до пяти лет лишения свободы.

Накануне стало известно, что владелец крупной транспортной компании 37-летний Игорь Литвинчук во время отдыха на пляже острова Мауи на Гавайях заметил в воде тюленя-монаха и начал кидать в него камни.

Очевидцы попытались вразумить мужчину, но тот заявил, что "богат и сможет оплатить любые штрафы". После того как кадры случившегося попали в Сеть, историей заинтересовались власти и бизнесмена задержали, передает RG.

Как сообщает SHOT, жители острова Мауи устроили настоящую акцию по поискам злоумышленника. Они выяснили и опубликовали место его проживания, а также адреса, где базируется его бизнес в Сиэтле.

Кроме того, один из жителей встретил украинца около дома и нанес несколько сильных ударов по голове, утверждается в публикации.

Мэр острова Мауи Ричард Биссен заверил, что турист будет привлечен к ответственности. Ему грозит тюремный срок до пяти лет за издевательство над животным.

Отметим, что тюлени-монахи являются одним из самых редких видов тюленей в мире. Они обитают только на Гавайях. Ученые подсчитали, что их популяция составляет всего 1,6 тысячи особей.