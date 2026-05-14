Премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в адекватности политиков в ЕС из-за плана отказа от энергоресурсов из России к 2027 году, его слова цитирует издание Hlavný Denník.

"Мы такие идиоты?" — задался вопросом Фицо, выступая с речью в Братиславе.

Его, в частности, возмутило, что некоторые страны продолжают импортировать СПГ из России, заявляя о прекращении закупок.

"То есть нам нельзя, а Франции можно?" — отметил премьер.

Кроме того, словацкий политик предупредил, что прекращение поставок энергоресурсов по этому направлению только усилит зависимость Европы от США. Он пояснил, что США перепродадут странам ЕС за более высокую цену то, что купят у Москвы.

Источник: РИА Новости