«Нас ждет фантастическое совместное будущее»: Трамп заявил, что отношения США и Китая станут лучше, чем когда-либо прежде

Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо прежде.

Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Для меня честь быть с вами. Для меня честь быть вашим другом», — сказал Трамп.

«У нас все получалось. Когда возникали трудности, мы их решали. Я звонил вам, а вы звонили мне, и когда у нас возникала проблема, люди не знали об этом. Когда у нас возникала проблема, мы решали ее очень быстро… Нас ждет фантастическое совместное будущее… Отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо», — заявил президент США.

Как отметил американский лидер, США намерены вести бизнес с Китаем на взаимной основе. Трамп добавил, что привез с собой крупнейших предпринимателей мира.

Напомним, президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с государственным визитом 13 мая. Перед вылетом он заявлял, что ждет от поездки положительных результатов.

