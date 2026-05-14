Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась на 0,41 доллара США, или на 0,3%, и составила 115,52 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 0,31 доллара, или на 0,3%, и составила 112,99 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,29 доллара, или на 0,3%, и составила 91,44 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 0,37 доллара, или на 0,33%, и составила 111,20 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти рассчитана на уровне 65 долларов США за баррель.