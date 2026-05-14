Токаев и Эрдоган проводят встречу в Астане
Встреча президентов Казахстана и Турции Касым-Жомарта Токаева и Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках государственного визита турецкого лидера проходит в Астане.
Отметим, что Эрдоган прибыл в Казахстан с государственным визитом 13 мая по приглашению Касым-Жомарта Токаева.
Ранее сообщалось, что главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Также Токаев и Эрдоган проведут шестое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
15 мая в казахстанском городе Туркестан состоится неформальный саммит лидеров стран – участников Организации тюркских государств. Тема саммита – «Искусственный интеллект и цифровое развитие».
Источник: Tengrinews.kz
