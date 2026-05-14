Представитель ВОЗ прокомментировала риск распространения хантавируса в Азербайджане - ВИДЕО

«Риск распространения хантавируса в Азербайджане оценивается как низкий».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По её словам, ВОЗ совместно с рядом стран работает над мерами оперативного реагирования на вирус. Основное внимание уделяется лечению пациентов, усилению мер безопасности и предотвращению дальнейшего распространения инфекции.

Но как происходит заражение хантавирусом?

Ханде Харманджи отметила, что симптомы обычно начинают проявляться в течение 1–8 недель после контакта с вирусом.